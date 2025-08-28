Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan atraco masivo en el Mono Bandido de la 127, norte de Bogotá: hombres armados ingresaron

Reportan atraco masivo en el Mono Bandido de la 127, norte de Bogotá: hombres armados ingresaron

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, los ladrones intimidaron a los presentes con armas de fuego y les hurtaron sus pertenencias.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: agosto 28, 2025 08:53 a. m.
Mono Bandido de la calle 127.
Google Maps

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó un hurto con armas de fuego en el Mono Bandido de la carrera 19 con calle 127, ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital. De acuerdo con las autoridades, cuatro hombres intimidaron con las armas a los presentes en el establecimiento comercial en la noche del pasado miércoles 28 de agosto, hacia las 8 :20 p. m.

"Cuatro personas ingresan e intimidan con armas de fuego a los ciudadanos que departían en ese establecimiento, despojándolos de sus objetos personales. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y adelanta las labores correspondientes para dar con la ubicación y captura", indicó el Teniente Coronel Oscar Eduardo Campaña, Oficial de guarnición j4 de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Personas en redes sociales han indicado que alrededor de 20 personas fueron víctimas de hurto. Por el momento las autoridades se encuentran recopilando testimonios y más pruebas para determinar quiénes son los responsables. Aún no se conoce que objetos lograron hurtar los delincuentes.

Noticia en desarrollo...

