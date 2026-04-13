Reportan balacera en el norte de Bogotá en la tarde de este lunes 13 de abril: detalles

En la tarde de este lunes 13 de abril, los habitantes de un sector de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, reportaron una balacera que se dio entre varios sujetos. Los hombres armados intercambiaron disparos en plena calle 156, en cercanías con la carrera 7h. En videos grabados por miembros de la comunidad se escuchan los disparos y se ve a un hombre con una pistola en la mano, y aparentemente herido.

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