Video: momento exacto de tiroteo cerca al Ministerio de Defensa en Bogotá; ladrones trataron de huir

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó este lunes en el sector del CAN, en el occidente de Bogotá, una zona de alta vigilancia debido a la proximidad de instituciones como el Ministerio de Defensa y la Registraduría Nacional. Lo que comenzó como un intento de robo de un teléfono celular terminó en una balacera que dejó a un delincuente herido.

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Según los reportes oficiales, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta intentaron asaltar a una mujer en el sector. Sin embargo, fueron sorprendidos por agentes de la Policía de la Unidad de Protección que se encontraban patrullando la zona. En medio de la intervención oficial, se presentó un intercambio de disparos en el cual uno de los delincuentes quedó herido en una pierna.

El momento quedó registrado en video. En el clip, difundido a través de redes sociales, se ve cómo los presuntos ladrones trataron de huir en una estación de TransMilenio. Sin embargo, fueron interceptados por los uniformados.



Tras neutralizar la amenaza, la Policía procedió a la captura e inspección de los sospechosos, encontrando que uno de ellos tenía un brazalete del Inpec, el cual se les pone en el tobillo a quienes tienen casa por cárcel para mantenerlos vigilados. Según la Policía Nacional, el sujeto tenía una condena por hurto en prisión domiciliaria de seis años, pero fue sorprendido en la calle robando.



Además, estas personas, al parecer, luego de cometer hechos delictivo cambiaban el color de las motocicletas para evadir el control de las autoridades.

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#BOGOTÁ. Momento exacto del tiroteo ocurrido hoy 13ABR frente a la Registraduría Nacional, en el que capturaron dos sujetos que, minutos antes, le habían rapado el celular a una ciudadana. Policía informa que uno de los detenidos resultó herido en una pierna; asimismo, reportan… https://t.co/C0REtvjCpo pic.twitter.com/YdCPJHHeaE — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 13, 2026

El llamado del alcalde Galán tras el robo en el CAN

Este hecho fue cuestionado por el Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien calificó la situación como inaceptable. El mandatario subrayó que la Policía reaccionó rápidamente para frustrar el hurto. Sin embargo, dijo que se necesitan reforzar medidas a nivel nacional: "Es momento de que el Ministerio de Justicia revise, a la mayor urgencia, su capacidad real de control sobre quienes tienen detención domiciliaria. No puede ser que quienes deberían estar cumpliendo su pena en casa sigan delinquiendo en las calles. La seguridad de los ciudadanos exige decisiones firmes, coordinación institucional y, sobre todo, coherencia en la aplicación de la justicia".

Para la Alcaldía, este no es un caso aislado. Galán recordó incidentes recientes donde delincuentes con brazaletes, e incluso usando papel aluminio para bloquear la señal de los mismos, han sido capturados cometiendo nuevos delito. El mandatario insistió en que es evidente que muchos de estos individuos están "nuevamente en las calles en medio de supuestamente estar pagando su condena cometiendo nuevos delitos".

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Los dos capturados se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen, mientras que el delincuente herido recibe atención médica bajo custodia policial.

LAURA VALENTINA MERCADO

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