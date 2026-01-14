En vivo
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
VISAS DE INMIGRANTES
DÓLAR
FREDY GUARÍN
VENEZUELA
LUIS DÍAZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan disturbios afuera del Movistar Arena, durante homenaje a Yeison Jiménez: Undmo interviene

Reportan disturbios afuera del Movistar Arena, durante homenaje a Yeison Jiménez: Undmo interviene

Los testigos comentan que, al parecer, se acabaron las boletas para la segunda jornada del homenaje, lo que habría causado gran revuelo. Esto se sabe.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 14 de ene, 2026
Disturbios fuera del Movistar Arena.
Disturbios fuera del Movistar Arena.
Varias de las personas presentes en las afueras del Movistar Arena de Bogotá, donde se desarrolló el homenaje para despedir al cantante de música popular Yeison Jiménez, reportaron que desde las seis de la tarde de este miércoles se presentaron algunos desmanes y que, incluso, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) tuvo que intervenir.

Los testigos comentan que, al parecer, se acabaron las boletas para la segunda jornada del homenaje, lo que habría causado gran revuelo en algunas de las personas que querían entrar para despedir al artista. En varios videos compartidos en redes sociales se ve a la gente corriendo e intentando ingresar atravesando las rejas, mientras llegan los uniformados. "El aforo ya se encuentra lleno y las personas quieren ingresar a la fuerza", indicó un internauta en X.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto y dijo que la Fuerza Pública inmediatamente actuó para dispersar los desmanes. Asimismo, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que en el Movistar Arena únicamente había capacidad para ocho mil personas, tanto en el evento de la mañana, como en el de la tarde. "Ya había tres mil a cuatro mil personas que querían entrar a la fuerza, entonces tocó proceder", añadió el uniformado.

El general dijo que, hacia las siete de la noche, la situación ya estaba controlada. No obstante, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que hay afectaciones viales por los desmanes. "Se implementa cierre vial en la diagonal 61C con Av. NQS, por aglomeración de personas en inmediaciones al Movistar Arena. Unidades en terreno, vigilan y monitorean el tránsito seguro de peatones y vehículos por esta zona", indicó en sus redes sociales.

Noticia en desarrollo...

