Reporte de presunto dron obligó a suspender operaciones por varios minutos en aeropuerto El Dorado

Las operaciones aéreas en el aeropuerto Aeropuerto Internacional El Dorado fueron restringidas temporalmente luego de que una aeronave de Avianca reportara la presunta presencia de un dron en las inmediaciones de la terminal aérea.

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La situación fue confirmada por la Aeronáutica Civil de Colombia a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que explicó que, tras conocerse la alerta, “se activaron de inmediato los protocolos de seguridad”.

Según detalló la entidad, las autoridades realizaron una verificación exhaustiva en la zona para determinar si efectivamente había un dispositivo no autorizado cerca del aeropuerto. Sin embargo, luego de las inspecciones correspondientes, se confirmó que no existía ningún dron en el área.



“El procedimiento requirió una restricción temporal de las operaciones de 8 minutos para garantizar la seguridad operacional”, señaló la Aeronáutica Civil en su pronunciamiento.



Tras el reporte de una aeronave de Avianca sobre la presunta presencia de un dron en las inmediaciones del aeropuerto @BOG_ELDORADO, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. Posterior a la verificación exhaustiva, se confirmó la inexistencia de dicho dispositivo. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 7, 2026

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