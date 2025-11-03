En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Habla abogado de familia de víctimas del accidente en la av. Mutis: pide capturar al responsable

Habla abogado de familia de víctimas del accidente en la av. Mutis: pide capturar al responsable

El abogado que representa a la familia de Viviana Suárez y su pareja, Carlos, víctimas del accidente ocurrido en la Avenida Mutis, pidió a la Fiscalía avanzar con celeridad en las investigaciones.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de nov, 2025
pareja que murió en accidente de la Avenida Mutis
La familia de Viviana y Carlos ha pedido respuestas a las autoridades tras accidente en la av. Mutis. -
Noticias Caracol

