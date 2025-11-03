Habla abogado de familia de víctimas del accidente en la av. Mutis: pide capturar al responsable

El siniestro vial que dejó dos personas muertas en la madrugada del 31 de octubre sigue generando conmoción y cuestionamientos por parte de la familia de las víctimas. La tragedia ocurrió sobre la Avenida Mutis (calle 63) con carrera 98, en el occidente de Bogotá, cuando un vehículo blanco, que se desplazaba a alta velocidad, arrolló a varias motocicletas antes de volcarse. En el hecho murieron Viviana Marcela Suárez Isaza y su pareja sentimental, Carlos, quienes se dirigían a sus trabajos como lo hacían cada mañana.

Videos de cámaras de seguridad registraron el momento del impacto y permitieron establecer que el automóvil se desplazaba a gran velocidad. Según versiones preliminares, el conductor habría perdido el control del vehículo, aunque testigos aseguran que se trató de un acto de imprudencia y que el responsable huyó de la escena sin auxiliar a las víctimas. Desde entonces, la familia de Viviana y Carlos ha pedido respuestas a las autoridades. Su abogado, mediante un comunicado público, expresó preocupación por la falta de avances judiciales y por presuntas irregularidades en el procedimiento penal.

"Manifiesto mi profundo rechazo y consternación ante la manera en que ocurrieron los lamentables hechos, la pérdida de una vida humana en circunstancias como estas es una tragedia que afecta no solo a sus seres queridos, sino también a la sociedad en su conjunto. Extiendo mis más sinceras condolencias y solidaridad a la familia Suárez Isaza en este difícil momento", comenzó diciendo en el comunicado.



Habla abogado de familia de víctimas del accidente en la av. Mutis

"Se me ha otorgado poder amplio y suficiente por parte de la familia Isaza para representar sus intereses jurídicos de la familia", indicó el representante legal, quien sostuvo que, pese a la gravedad del caso, aún no se ha establecido con certeza qué fiscalía adelanta los actos urgentes de la investigación.



"Lamento profundamente que, a la fecha y hora de este comunicado, no se tenga conocimiento claro sobre qué Fiscalía se encuentra realizando los actos urgentes de investigación; situación que genera incertidumbre y dudas afectando derechos fundamentales de las víctimas", añadió. El abogado también señaló que, tras la captura de las dos personas presuntamente relacionadas con los hechos, no se cumplió con el procedimiento judicial correspondiente.



Según su declaración, los capturados no habrían sido puestos a disposición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) ni presentados ante un juez de control de garantías, como lo exige la ley. "Esta presunta irregularidad en el procedimiento penal es inadmisible y contradice el deber de las autoridades de actuar con celeridad y eficacia".



Abogado de familia de las víctimas pide capturar a responsable del accidente

Frente a esta situación, el representante legal de la familia exhortó a la Fiscalía General de la Nación para que, en un plazo razonable, solicite una orden de captura e impute cargos contra la persona que presuntamente conducía el vehículo en exceso de velocidad y que habría huido del lugar tras el siniestro.

"Por lo anterior, exhorto respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación para que, en un término razonable, proporcional y necesario, solicite una orden de captura y formule imputación en contra de la persona que presuntamente conducía el vehículo en exceso de velocidad y que huyó del lugar de los hechos", agregó la defensa.

El abogado que acompaña a la familia también hizo un llamado al presunto conductor para que se entregue voluntariamente. "Finalmente, hago un llamado al presunto conductor involucrado en los hechos para que se entregue voluntariamente a las autoridades competentes. Reitero mi compromiso con la búsqueda de justicia y la defensa de los derechos de las víctimas".



Familia de víctimas del accidente en la av. Mutis exige justicia

En el barrio donde residía Viviana, la noticia generó profundo dolor. Su madre, Luz Dary Isaza, recordó que su hija solía transitar por esa vía para evitar los trancones de la Calle 80. "Ella siempre cogía esa ruta, pues porque se evitaba el trancón de la 80, entonces ella avanzaba más para que no cogiera tanto ese trancón", contó para Noticias Caracol la madre de Viviana, Luz Dary Isaza. Varios videos de cámaras de seguridad mostraron cómo el vehículo blanco marca Volskwagen salió hacia el costado y arrolló a varias motocicletas antes de volcarse.

Estas grabaciones podrían ser determinantes para establecer la responsabilidad del conductor y confirmar si el exceso de velocidad estuvo relacionado con competencias ilegales en carretera. "Tenemos información creciente de que el responsable de este accidente, que es el asesinato de dos personas inocentes, estaba incluido en unas rodadas en Cundinamarca la noche anterior", dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

Los familiares también criticaron la conducta del responsable, quien abandonó el sitio del accidente. "Causó un daño muy grande y no fue capaz de quedarse en el sitio y responder por los hechos o mirar si podía prestarle los primeros auxilios a personas, porque adicional de mi hermana y Carlos, hubo una tercera persona involucrada y para él no valieron nada", añadió Jhon Isaza, el hermano de Viviana. "Yo sé que la vida de mi hija no vale un peso, pero ella no merecía de haberse ido así injustamente por un borracho irresponsable", dijo su madre.

