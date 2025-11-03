En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
GOLAZO DE JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así fueron últimos minutos de Jaime Esteban Moreno en discoteca de Bogotá antes de fuerte golpiza

Así fueron últimos minutos de Jaime Esteban Moreno en discoteca de Bogotá antes de fuerte golpiza

El sujeto, según testimonios de familiares y amigos, no conocía a los agresores y tampoco había tenido altercados durante la celebración.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Estudiante de Los Andes
Diferentes videos lograron registrar los hechos . -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad