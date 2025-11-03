Así fueron últimos minutos de Jaime Esteban Moreno en discoteca de Bogotá antes de fuerte golpiza

Este lunes 3 de noviembre se llevan a cabo las últimas ceremonias fúnebres en honor a Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante universitario de 20 años que fue vilmente asesinado por un grupo de hombres. Los sujetos le propiciaron una fuerte golpiza al salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero el pasado 30 de octubre. El sujeto, según lo recuerdan sus amigos más cercanos, era un estudiante inteligente, noble y de pocos problemas, por lo que las causas precisas que motivaron a los asesinos a agredirlo de semejante forma hasta acabar con su vida continúan siendo un misterio.

Según el primer reporte de las autoridades, y los testimonios recopilados por este medio de comunicación digital, el estudiante de Ingeniería recibió esta serie de golpes sin razón aparente. El testigo al que acudieron los investigadores inicialmente sostiene que todo inició cuando una mujer le indicó a los agresores de Jaime que él era la persona a la que estaba buscando. "Era él, era él el de la discoteca", decía la inicialmente capturada que departía con el grupo de señalados homicidas de Moreno.

Acorde con lo que hasta el momento ha conocido Noticias Caracol, así fue la cronología de aquel turbio 30 octubre, día en que Moreno fue herido de muerte:



Noche de celebración

Todo se inició la noche del jueves 30 de octubre. Cientos de estudiantes de la Universidad de los Andes, incluido Jaime y su grupo de amigos, se reunieron en la discoteca Before Club para una fiesta de Halloween organizada por 'Relaja la Pelvis' en Chapinero.



Desorganización y separación

Mientras Jaime se encontraba en el interior de la discoteca Before Club, la deficiente organización del evento provocó que se separara de la mayoría de sus amigos. La aglomeración, causada por la falta de salidas claras, rutas de acceso mal señalizadas y solo una salida disponible para los cinco pisos del lugar, hizo que Jaime compartiera el resto de la fiesta únicamente con una parte del grupo inicial.



Testigos consultados indicaron que, durante ese tiempo, Jaime no mencionó haber sido víctima de empujones, golpes o cualquier agresión. Además, ninguno de los agresores que posteriormente lo atacarían estaba relacionado con los amigos con los que él estaba en la discoteca.



El inicio de la tragedia

En la madrugada, el joven estudiante salió del establecimiento para encontrarse con un amigo, ya que la fiesta terminaba y habían acordado volver juntos a sus casas. A partir de ese momento, comenzó la agresión.



Fuera de la discoteca, cerca del Oxxo ubicado en la calle 64 con carrera 14, los dos atacantes se aproximaron de manera violenta a Jaime y a su compañero y los amenazaron verbalmente: "Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar", dijo uno de los agresores.

A pesar de que ambos jóvenes intentaron escapar, los sujetos los alcanzaron varias cuadras más adelante y comenzaron la golpiza. El ataque fue brutal: recibió puñetazos en la nuca y el rostro, seguidos de una patada contundente que lo dejó inconsciente en el suelo. Esta agresión le causó un trauma craneoencefálico severo.



Atención médica y desenlace fatal

Inicialmente, en la misma noche del 30 de octubre, unidades de la Policía Metropolitana lo llevaron al Hospital Chapinero con fuertes traumatismos faciales. Sin embargo, su estado era tan delicado que fue necesario trasladarlo de urgencia al Hospital Simón Bolívar, en el norte de la ciudad. Allí, Jaime fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde tuvo que ser sometido a cirugía debido a la gravedad de sus heridas. Jaime Esteban Moreno falleció casi 24 horas después de la agresión, el 31 de octubre.

