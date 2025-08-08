Hermana de hincha muerto tras riña en evento de Damas Gratis dijo qué pasó: "Estaba totalmente frío"

Lo que prometía ser un concierto inolvidable de la reconocida agrupación musical argentina Damas Gratis, terminó en una tragedia que provocó la muerte de una persona. El fallecido era Sergio Blanco, un hincha de Santa Fe que estaba a pocos metros de ingresar al establecimiento para presenciar el concierto, pero debido a los desmanes acontecidos, tuvo que huir entre los alrededores del escenario y finalmente fue arrollado por un carro fantasma.

Su hermana, de nombre Mónica, habló con el noticiero Citytv y dio detalles de lo acontecido. La mujer explicó con mayor detalle cómo fue que Blanco terminó siendo arrollado por un vehículo y también expuso presuntas negligencias por parte de las autoridades, al afirmar que su pariente fue llevado a un centro médico 40 minutos después de haber sido víctima de este choque.

Todo inició cuando su hermano Sergio se encontraba en la entrada del Movistar Arena. El hombre estaba dispuesto a disfrutar del concierto, pero no le fue posible ingresar siquiera al recinto porque, en palabras de su hermana, al llegar a la puerta notó que habían muchos hinchas de Millonarios con armas. "Venían corriendo porque cuando ellos iban a ingresar habían demasiados hinchas de Millonarios con armas", explica la mujer.



Así fue el momento del accidente en el que murió hincha tras concierto de Damas Gratis

Mónica explica al noticiero mencionado que su hermano, al percatarse de la amenaza, tuvo que defenderse con piedras y palos que encontraba en la zona, pero por la cantidad de agresores que iban tras él, tuvo que salir corriendo junto a las mujeres que lo acompañaban. Se acercaban Sergio y las demás víctimas de estos ataques a la oreja que conecta la la avenida NQS con la avenida calle 63 cuando, al intentar cruzar, el hincha fallecido sintió el fuerte impacto de una camioneta que iba con presunto exceso de velocidad.

"Venían corriendo (su hermano y las acompañantes) porque cuando ellos iban a ingresar habían demasiados hinchas de Millonarios con armas. Ellos tratan, pues, de defenderse con lo poco que había ahí, pero pues eran demasiados, entonces ellos salen a correr. Ellos dicen que cuando alcanzan a cruzar la oreja de ahí ella (su acompañante) alcanza a poner los pies en el andén, pero ya la camioneta venía a mucha velocidad", explicó su hermana al medio previamente citado.

Mónica y otros parientes de Sergio se encontraban esperándolo dentro del recinto, evidenciando la impactante pelea que acontecía dentro del lugar. "El ambiente se puso tenso: empezaron los chiflidos, los empujones y todo, entonces la gente, en sí angustiada porque ya había demasiada gente, empezaron a correr: era como una estampida para botarse hacia un lado del escenario".

Al enterarse del accidente que había sufrido Sergio, ella y sus acompañantes salieron del lugar y llegaron al punto en el que se encontraba el hincha, gravemente herido. El conductor responsable había huido y junto a su cuerpo agonizante se encontraban uniformados de la Policía. Según la mujer, los agentes no intervinieron ni trataron de auxiliar a Sergio, sino que esperaron a que llegaran las ambulancias para atender al hombre.

"Llegamos ahí y ya habían pasado 40 minutos. Cuando llegamos, la Policía ya había estado ahí 40 minutos (...) Mi hermano prácticamente estaba muerto, porque yo lo toqué y estaba totalmente frío", agregó la entrevistada al noticiero bogotano.

Desde que llegaron las ambulancias y hasta que llegaron al hospital solo transcurrieron 8 minutos. De haberlo atendido previamente y no 40 minutos después de los hechos, dice la mujer consultada, quizá la vida de Blanco no se habría apagado. "Nos demoramos 8 minutos en llegar al hospital: o sea la Policía pudo llevarlo en 8 minutos al hospital pero ellos decidieron esperarlo 40 minutos a que llegaran tres ambulancias. Y se supone que el Movistar está a dos minutos y debe tener una ambulancia por el tema de protocolos de seguridad", denunció.

Por ahora, las autoridades se encuentran haciendo las respectivas investigaciones para dar con el paradero del conductor que arrolló al hincha fallecido, así como también con los responsables de los hechos delictivos que se presentaron en el Movistar Arena. La familia de la víctima, por su parte, se encuentra pidiendo dinero para poder hacerle las respectivas honras fúnebres a Sergio, quien era conocido por ser un hincha apasionado e integrante de la Guardia Albi-Roja Sur.

