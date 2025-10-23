En vivo
BOGOTÁ / Rompevidrios capturados tras cometer robo en el norte de Bogotá: uno de ellos usa silla de ruedas

Rompevidrios capturados tras cometer robo en el norte de Bogotá: uno de ellos usa silla de ruedas

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas quienes, al parecer, bajo la modalidad de "rompevidrios" hurtaron elementos de un vehículo. Uno de los capturados requiere movilizarse en silla de ruedas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de oct, 2025
Los dos sujetos fueron capturados en otra localidad tras activarse un plan candado.
Policía Bogotá

