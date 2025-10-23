Rompevidrios capturados tras cometer robo en el norte de Bogotá: uno de ellos usa silla de ruedas

La Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer que lograron la captura de dos delincuentes, de 35 y 44 años, quienes a través de la modalidad de "rompevidrios", extrajeron varios elementos de valor de un vehículo que se encontraba parqueado en frente de un establecimiento comercial de la carrera 9 con calle 147, en la localidad de Usaquén. Uno de los capturados es una persona con movilidad reducida que requiere el uso de silla de ruedas.

"Las víctimas, que se encontraban en un establecimiento comercial del lugar, alcanzaron a ver al sujeto huir y subirse a una van, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades", se lee en un comunicado de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Según confirmaron los miembros de la Policía, la van era conducida por la persona con movilidad reducida. El robo quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona.

¿Qué se sabe del caso de los rompevidrios?

"El momento en el que un delincuente inspeccionó con una linterna el interior de un vehículo para posteriormente romper el vidrio y extraer computadores y tabletas avaluados en 12 millones de pesos (...) Una vez recibida la alerta, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado, logrando detener el vehículo y capturar a los dos delincuentes sobre la carrera Séptima con calle 50, en la localidad de Chapinero", agregaron en el texto.



"Ese hecho fue realizado mediante la la modalidad de 'rompevidrios', donde utilizan una bujía o un elemento contundente para hacer esa ruptura del vidrio e ingresar al mismo (...) Lo más sobresaliente de este hecho es que el conductor presenta una disminución en la movilidad de los miembros inferiores y por ende el vehículo implicado requiere unos acondicionamientos mecánicos, que a la luz de cualquier control policial no despertaría ninguna sospecha", dijo el teniente coronel, Oscar Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Chapinero.

El hombre que rompió el vidrio y hurtó las pertenencias del vehículo presenta anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado, y contrabando.



Dos ‘rompevidrios’ cayeron en #Chapinero tras hurtar elementos avaluados en más de 12 millones de pesos.

Uno de ellos usaba una camioneta adaptada y una silla de ruedas para no levantar sospecha pero su fechoría fue puesta al descubierto por policías y un efectivo 'Plan Candado'. pic.twitter.com/ESnuSwkDKI — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 23, 2025

