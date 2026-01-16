Esta es la fecha en la que la rumba en Bogotá se extenderá hasta las 5:00 a.m.: no en toda la ciudad

Desde este viernes 16 de enero se amplió el horario de la rumba en Bogotá, que pasa de las 3:00 a.m. a las 5:00 a.m., lo cual quedó establecido con la Resolución Conjunta 001 de 2025, que reglamenta el artículo 98 del Decreto Distrital 644 de 2025 y define las Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido. Sin embargo, no se permitirá la extensión en todas las zonas de la capital.
Gustavo Quintero, secretario de Gobierno Distrital, explicó que no en toda la ciudad se implementará la medida porque “queremos respetar a todas estas personas que quieren descansar, que quieren dormir, por eso la base de esto es respetar algunas zonas residenciales y promover las zonas comerciales que cumplan los requisitos”.
Precisó que “zonas muy importantes de rumba, donde hay establecimientos muy reconocidos de Bogotá, no fueron activados porque hay fallos judiciales sobre algunos de los establecimientos”.
Y aclaró que “esta norma es solamente para bares y discotecas, no tiene que ver con tiendas de barrio, no tiene que ver con boliranas”.
Estas son las 19 zonas dónde sí habrá rumba en Bogotá hasta las 5:00 a.m.
- Usaquén: Calle 172A
- Chapinero/Barrios Unidos: Chapinero Central/La Esperanza
- Chapinero: Zona Rosa
- Chapinero: Marly
- Bosa: Bosa Centro
- Kennedy: Cuadra Alegre
- Fontibón: Centro Fontibón
- Fontibón: Modelia
- Engativá: Álamos
- Engativá: Las Ferias Zona 2
- Engativá: Las Ferias Zona 1
- Engativá: Boyacá - Santa María
- Suba: Lombardía
- Suba: Los Pórticos
- Suba: Subazar
- Los Mártires: La Favorita
- Los Mártires: San Andresito
- Puente Aranda: Calle 8 Sur
- Puente Aranda: Galán
Estas son las zonas dónde no habrá rumba en Bogotá hasta las 5:00 a.m.
- Usaquén: Calle 116
- Usme: Marichuela
- Kennedy: 1° de Mayo
- Fontibón: San José
- Engativá: Normandía
- Teusaquillo: Galerías
- Teusaquillo: Palermo
- Antonio Nariño: Restrepo
El secretario Quintero que estas ocho zonas “tendrían que cumplir con algunos requisitos en materia de seguridad, de movilidad, de ruido para poder ser incluidas dentro de las zonas activas” y podrán seguir funcionando hasta las 3:00 a.m.
Recalcó que “la cantidad de bares en Bogotá que van hasta las 5 de la mañana no significa que sea una gran cantidad de bares, pero en lo que se abrirá necesitamos más presencia de policía y más presencia de entidades del Distrito”.
¿Se ampliará el horario de Transmilenio por la ampliación del horario de rumba en Bogotá?
“Hemos pensado unas rutas que nos puedan llevar a opciones de transporte adecuadas. Una de las ventajas de las 5 de la mañana es que ya va amaneciendo y en ese sentido queremos también conectar transporte público con las personas que salen de estos establecimientos”, dijo el funcionario distrital al respecto.
