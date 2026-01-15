En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
VISAS DE INMIGRANTES
DÍA SIN CARRO
FREDY GUARÍN
VENEZUELA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Vuelve la rumba en Bogota hasta las 5:00 de la mañana, pero no en toda la ciudad: ¿dónde aplicará?

Vuelve la rumba en Bogota hasta las 5:00 de la mañana, pero no en toda la ciudad: ¿dónde aplicará?

Son 27 en total las zonas de rumba que hay en Bogotá. De esas 27, son 19 las que sí podrán mantener abierto hasta las 5:00 de la madrugada. Le contamos cuáles son.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Vuelve la rumba en Bogota hasta las 5:00 de la mañana pero no en todas la ciudad: ¿dónde se podrá?
Rumba en Bogotá -
Archivo

Tras varios meses, a Bogotá regresa la rumba extendida hasta las 5:00 de la mañana. Sin embargo, este horario no será en las 27 zonas que inicialmente la Alcaldía de la ciudad había estudiado, pues en todas no se cumplen con los requerimientos. Entonces, serán 19 las zonas en las que se permitirá que los ciudadanos disfruten de la rumba hasta esa hora.

¿Desde qué hora a qué hora se permite la rumba en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá expidió la Resolución Conjunta 001 de 2025, que reglamenta el artículo 98 del Decreto Distrital 644 de 2025 y define las Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido. Con esta medida, bares y discotecas en ciertas áreas podrán operar desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, ampliando el horario habitual, el cual iba hasta las 3:00 de la madrugada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La medida, según el decreto, se toma como “gestión del riesgo en salud pública, condicionada a la implementación efectiva de acciones de corresponsabilidad por parte de los establecimientos y al seguimiento intersectorial”.

Últimas Noticias

  1. Yeison Jiménez
    Foto: Corabastos - Facebook
    BOGOTÁ

    Así despedirá Corabastos a Yeison Jiménez este 15 de enero: habrá misa y cabalgata

  2. La multa en 2026 por transitar en el primer Día sin carro en Bogotá aumentó: pilas a la fecha
    Getty Images/ Colprensa
    BOGOTÁ

    La multa en 2026 por transitar en el Día sin carro y sin moto en Bogotá aumentó: pilas a la fecha

¿Dónde SÍ habrá rumba en Bogotá hasta las 5:00 a. m.?

La metodología aplicada por las Secretarías Distritales incluyó análisis de seguridad, movilidad, salud, ruido y compatibilidad urbanística. De las 27 zonas con potencial, solo 19 fueron habilitadas para operar hasta las 5:00 a.m. Las demás quedaron excluidas por riesgos críticos o restricciones normativas.

Zonas habilitadas (sí se podrá hasta las 5:00 a.m.):

  1. Usaquén: Calle 172A
  2. Chapinero/Barrios Unidos: Chapinero Central/La Esperanza
  3. Chapinero: Zona Rosa
  4. Chapinero: Marly
  5. Bosa: Bosa Centro
  6. Kennedy: Cuadra Alegre
  7. Fontibón: Centro Fontibón
  8. Fontibón: Modelia
  9. Engativá: Álamos
  10. Engativá: Las Ferias Zona 2
  11. Engativá: Las Ferias Zona 1
  12. Engativá: Boyacá - Santa María
  13. Suba: Lombardía
  14. Suba: Los Pórticos
  15. Suba: Subazar
  16. Los Mártires: La Favorita
  17. Los Mártires: San Andresito
  18. Puente Aranda: Calle 8 Sur
  19. Puente Aranda: Galán

¿Dónde NO habrá rumba en Bogotá hasta las 5:00 a. m.?

  • Usaquén: Calle 116
  • Usme: Marichuela
  • Kennedy: 1° de Mayo
  • Fontibón: San José
  • Engativá: Normandía
  • Teusaquillo: Galerías
  • Teusaquillo: Palermo
  • Antonio Nariño: Restrepo

Estas áreas quedaron fuera por factores como alta criticidad en operativos, quejas por ruido, homicidios en horarios nocturnos o incompatibilidad con el Plan de Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con las autoridades, loss establecimientos en zonas habilitadas para la rumba hasta las 5:00 de la mañana deberán cumplir medidas de corresponsabilidad, como control de ruido, seguridad, movilidad y mitigación de impactos urbanísticos. Además, la Alcaldía de Bogotá anunció que se realizará evaluaciones semestrales para decidir si las zonas continúan habilitadas o si se incorporan nuevas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Alcaldía de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad