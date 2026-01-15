Vuelve la rumba en Bogota hasta las 5:00 de la mañana, pero no en toda la ciudad: ¿dónde aplicará?

Tras varios meses, a Bogotá regresa la rumba extendida hasta las 5:00 de la mañana. Sin embargo, este horario no será en las 27 zonas que inicialmente la Alcaldía de la ciudad había estudiado, pues en todas no se cumplen con los requerimientos. Entonces, serán 19 las zonas en las que se permitirá que los ciudadanos disfruten de la rumba hasta esa hora.



¿Desde qué hora a qué hora se permite la rumba en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá expidió la Resolución Conjunta 001 de 2025, que reglamenta el artículo 98 del Decreto Distrital 644 de 2025 y define las Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido. Con esta medida, bares y discotecas en ciertas áreas podrán operar desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, ampliando el horario habitual, el cual iba hasta las 3:00 de la madrugada.

La medida, según el decreto, se toma como “gestión del riesgo en salud pública, condicionada a la implementación efectiva de acciones de corresponsabilidad por parte de los establecimientos y al seguimiento intersectorial”.

¿Dónde SÍ habrá rumba en Bogotá hasta las 5:00 a. m.?

La metodología aplicada por las Secretarías Distritales incluyó análisis de seguridad, movilidad, salud, ruido y compatibilidad urbanística. De las 27 zonas con potencial, solo 19 fueron habilitadas para operar hasta las 5:00 a.m. Las demás quedaron excluidas por riesgos críticos o restricciones normativas.



Zonas habilitadas (sí se podrá hasta las 5:00 a.m.):

Usaquén: Calle 172A Chapinero/Barrios Unidos: Chapinero Central/La Esperanza Chapinero: Zona Rosa Chapinero: Marly Bosa: Bosa Centro Kennedy: Cuadra Alegre Fontibón: Centro Fontibón Fontibón: Modelia Engativá: Álamos Engativá: Las Ferias Zona 2 Engativá: Las Ferias Zona 1 Engativá: Boyacá - Santa María Suba: Lombardía Suba: Los Pórticos Suba: Subazar Los Mártires: La Favorita Los Mártires: San Andresito Puente Aranda: Calle 8 Sur Puente Aranda: Galán

¿Dónde NO habrá rumba en Bogotá hasta las 5:00 a. m.?

Usaquén: Calle 116

Usme: Marichuela

Kennedy: 1° de Mayo

Fontibón: San José

Engativá: Normandía

Teusaquillo: Galerías

Teusaquillo: Palermo

Antonio Nariño: Restrepo

Estas áreas quedaron fuera por factores como alta criticidad en operativos, quejas por ruido, homicidios en horarios nocturnos o incompatibilidad con el Plan de Ordenamiento Territorial.



De acuerdo con las autoridades, loss establecimientos en zonas habilitadas para la rumba hasta las 5:00 de la mañana deberán cumplir medidas de corresponsabilidad, como control de ruido, seguridad, movilidad y mitigación de impactos urbanísticos. Además, la Alcaldía de Bogotá anunció que se realizará evaluaciones semestrales para decidir si las zonas continúan habilitadas o si se incorporan nuevas.



