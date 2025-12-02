En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Rumba hasta las 5:00 a. m.? Los lugares en Bogotá en los que se permitiría la extensión horaria

¿Rumba hasta las 5:00 a. m.? Los lugares en Bogotá en los que se permitiría la extensión horaria

El borrador de una nueva resolución determinaría las zonas focalizadas para el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en bares y discotecas de Bogotá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Rumba hasta las 5:00 a. m.: los lugares en Bogotá en los que se permitiría la extensión horaria
Imagen de referencia.
Pexels

Publicidad

Publicidad

Publicidad