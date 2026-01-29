Capturan a hombre que implantó anticonceptivos vencidos a menores en Bogotá

En un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Teusaquillo, las autoridades lograron la captura de un hombre de 62 años acusado de poner en grave riesgo la salud de dos adolescentes. El sujeto, quien operaba en un consultorio clandestino, es señalado de haber implantado dispositivos anticonceptivos subdérmicos que se encontraban vencidos desde hace varios años.

Un proceso de planificación que se convirtió en pesadilla

El caso, reportado por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, comenzó cuando una familia viajó desde el municipio de Vergara, Cundinamarca, hacia la capital del país con el objetivo de iniciar un proceso de planificación familiar para dos hermanas de 15 y 16 años. Al llegar al sector de Teusaquillo, les ofrecieron servicios de implantación de métodos anticonceptivos que, en apariencia, resultaban más rápidos y accesibles que otros canales de salud.

Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento médico rutinario se transformó rápidamente en una situación de alerta. La madre de las menores, quien acompañaba a sus hijas durante el tratamiento invasivo, comenzó a notar irregularidades alarmantes en el entorno del consultorio y en el proceder del supuesto especialista.



Implantes de planificación estaban vencidos desde 2022

De acuerdo con el testimonio de la madre, el consultorio no contaba con las condiciones higiénicas mínimas necesarias para realizar un procedimiento de esta naturaleza. La mujer denunció que el capturado manipuló los implantes con pinzas que no estaban estériles y, lo más preocupante, utilizó el mismo instrumental para ambas menores sin realizar ningún tipo de proceso de desinfección o esterilización entre una paciente y otra. "A las dos niñas les compartió lo mismo", relató la madre afectada, subrayando la negligencia total en el protocolo médico.



La sospecha definitiva surgió cuando la madre intentó observar el empaque de los dispositivos que les estaban implantando a sus hijas. Según su relato, el hombre intentó ocultar la información de los envoltorios en repetidas ocasiones: "El hombre me sacaba el cuerpo y me sacaba el cuerpo para no mostrarme", explicó. No obstante, en un descuido del sujeto, la mujer logró arrebatarle uno de los sobres y descubrió la verdad: los implantes estaban vencidos desde el año 2022.



Capturan a hombre por implantar dispositivos anticonceptivos vencidos

Tras percatarse de que los dispositivos llevaban años fuera de su fecha de utilidad, la madre tomó una fotografía del empaque y la envió a una amiga médica para corroborar la información. Ante la confirmación del riesgo, acudió a Profamilia, donde una doctora le advirtió que los dispositivos debían ser retirados de inmediato de los cuerpos de las jóvenes debido a su estado de caducidad.



Con esta evidencia, la mujer dio aviso a la Policía de Teusaquillo, cuyos agentes se desplazaron al lugar de los hechos. Tras verificar la situación y constatar que, efectivamente, se estaban utilizando productos médicos vencidos en menores de edad, las autoridades procedieron con la captura y judicialización del hombre de 62 años. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente y enfrentará cargos por el delito de corrupción de alimentos y productos médicos.

Las consecuencias físicas de este procedimiento negligente ya han empezado a manifestarse en las víctimas. Según el reporte oficial, a ambas jóvenes se les otorgó una incapacidad médica. Sin embargo, el estado de una de ellas es más delicado; la menor presenta una herida de gravedad en uno de sus brazos, lo que resultó en una incapacidad indefinida.

Los documentos del caso y las pruebas recolectadas fueron enviados a la URI de Puente Aranda para continuar con el proceso legal. Mientras tanto, la familia regresará a Vergara, Cundinamarca, donde las jóvenes serán sometidas a nuevas valoraciones médicas para determinar con precisión la magnitud del daño provocado por la implantación de estos dispositivos en mal estado y la falta de asepsia durante el procedimiento realizado en Bogotá.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL