Movilidad en Bogotá EN VIVO 29 de enero: cierran 4 estaciones de TransMilenio por manifestaciones

Durante la tarde de este miércoles 29 de enero de 2026 se registraron en Bogotá bloqueos en la avenida Primero de Mayo, a la altura de la avenida Caracas, lo que generó afectaciones en la operación del sistema TransMilenio y en la circulación vehicular del sector. De acuerdo con reportes oficiales, la situación obligó en un principio a suspender el servicio en las estaciones Restrepo, Fucha, Nariño y Hortúa, que permanecen cerradas de manera temporal.

Según información del Distrito, las manifestaciones son protagonizadas por comerciantes del sector, en rechazo a operativos de control del espacio público. Voceros del gremio nocturno han indicado que solicitan ser incluidos en zonas autorizadas de rumba con horarios extendidos hasta las 5:00 a. m., lo que motivó la concentración y los cierres viales.



#Bogotá | A esta hora se presentan bloqueos en la avenida 1 de mayo. La movilidad se ha visto afectada. Hay estaciones de TransMilenio cerradas.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/sx3V5YFJJK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 29, 2026

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co