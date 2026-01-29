En vivo
Movilidad en Bogotá EN VIVO 29 de enero: cierran 4 estaciones de TransMilenio por manifestaciones

Las manifestaciones obligaron al cierre temporal de cuatro estaciones de TransMilenio en Bogotá y a la implementación de desvíos para servicios troncales y zonales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de ene, 2026
Durante la tarde de este miércoles 29 de enero de 2026 se registraron en Bogotá bloqueos en la avenida Primero de Mayo, a la altura de la avenida Caracas, lo que generó afectaciones en la operación del sistema TransMilenio y en la circulación vehicular del sector. De acuerdo con reportes oficiales, la situación obligó en un principio a suspender el servicio en las estaciones Restrepo, Fucha, Nariño y Hortúa, que permanecen cerradas de manera temporal.

Según información del Distrito, las manifestaciones son protagonizadas por comerciantes del sector, en rechazo a operativos de control del espacio público. Voceros del gremio nocturno han indicado que solicitan ser incluidos en zonas autorizadas de rumba con horarios extendidos hasta las 5:00 a. m., lo que motivó la concentración y los cierres viales.

