Carros pagarían casi $14.000 por hora en parqueaderos de Bogotá, según decreto

Los habitantes de Bogotá se deben preparar para un nuevo ajuste en sus gastos diarios. La Alcaldía de Bogotá ya tiene listo un decreto que busca modificar las tarifas de los parqueaderos para carros y motos en la capital, una medida que impactará directamente las finanzas de miles de conductores que circulan por la ciudad. Según los reportes más recientes, este documento solo está a la espera de la firma del alcalde para entrar en vigencia de manera oficial.

¿Cuánto subirán los parqueaderos en Bogotá?

El punto central de esta medida radica en el incremento del valor por minuto. Hasta el momento, el tope máximo que los establecimientos podían cobrar a los usuarios era de 191 pesos por minuto. Sin embargo, con la implementación del nuevo decreto, se espera que este valor ascienda a los $230 pesos por minuto para carros y $177 para motos. Este ajuste no es menor, ya que representa un incremento significativo en el costo total de permanencia en cualquier estacionamiento de la ciudad. Las autoridades han proyectado que este nuevo esquema tarifario comience a funcionar durante el primer trimestre de 2026.



¿En cuánto quedaría la hora de parqueadero para motos y carros?

Para entender la magnitud del aumento, es necesario desglosar cómo se traduce este valor por minuto en el tiempo real de uso. Bajo la nueva tarifa de 230 pesos, una sola hora de parqueo pasará a costar 13.800 pesos para carros en los establecimientos convencionales. Si hacemos el cálculo con las motocicletas, una hora de parqueadero costaría alrededor de $10.620.

Pero, si analizamos situaciones cotidianas, como la visita a un centro comercial donde el tiempo promedio de estadía suele ser de tres horas, el golpe financiero es aún más evidente. Mientras que anteriormente un ciudadano pagaba aproximadamente 34.380 pesos por ese tiempo, con el nuevo decreto el valor total ascenderá a 41.400 pesos. Esto representa un incremento porcentual del 20.4% en la tarifa general de los parqueaderos.



Parqueaderos con "sello de oro" en Bogotá: ¿qué son?

Es fundamental que los conductores identifiquen el tipo de parqueadero que utilizan, ya que no todos tendrán el mismo ajuste. El decreto contempla una categoría especial para aquellos establecimientos que cuentan con el denominado "sello de oro". Para estos lugares, el cobro será todavía más alto, manifestándose un incremento que alcanzará el 25%. Este porcentaje sitúa a estos parqueaderos como los más costosos dentro del nuevo marco legal de la ciudad.



Los parqueaderos con “sello de oro” son establecimientos fuera de vía que cuentan con una certificación oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad por cumplir estándares superiores de calidad, especialmente en la oferta y condiciones de cicloparqueaderos. Esta certificación hace parte de la estrategia distrital de Sellos de Calidad para promover el uso de la bicicleta y mejorar la infraestructura de estacionamiento en la ciudad. Para obtener el Sello de Calidad Oro, el parqueadero debe cumplir, entre otras, con las siguientes condiciones:



Número de cupos para bicicletas superior al mínimo exigido por norma, incluyendo espacios para bicicletas especiales (de carga, eléctricas, manocletas).

Cicloparqueadero cubierto, ubicado a menos de 50 metros del acceso principal.

Bicicleteros adecuados, como tipo U invertida u otras tipologías que aseguren el marco de la bicicleta.

Sistema de registro y seguridad, con recibo, vigilancia y opciones como préstamo de candado o casillero para casco.

Señalización y demarcación clara para ciclistas y peatones desde el ingreso.

Servicios complementarios, que pueden incluir baños, puntos de hidratación, herramientas de reparación, lavado de bicicletas o zona de descanso.

Desde la administración distrital se ha hecho un llamado enfático a la ciudadanía para que se mantengan informados y eviten cobros excesivos. La cifra de 230 pesos es la tarifa máxima permitida por minuto; ningún establecimiento puede legalmente exceder ese valor una vez entre en vigor el decreto.



La advertencia para los conductores es clara: deben estar atentos para que no les "den en la cabeza", como se menciona coloquialmente, asegurándose de que el cobro sea el estipulado por la ley. Este ajuste tarifario se da en un contexto donde la movilidad en Bogotá sigue siendo un reto, con trancones que representan un dolor de cabeza constante para la administración y los ciudadanos, quienes ahora deberán sumar este incremento a sus costos de transporte para el año 2026.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

