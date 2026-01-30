TransMilenio conectará Venecia con la calle 200 en Bogotá: así será nuevo recorrido de sur a norte

La conexión de TransMilenio entre la troncal de la avenida 68 y el Corredor de la carrera Séptima permitirá viajar de Venecia (autopista Sur) hasta la calle 200 con transbordos coordinados y tiempos de viaje más cortos. El Distrito avanza en dos frentes complementarios: la troncal 68, con obra en ejecución y cronograma de entregas parciales desde 2025 hasta 2027; y el inicio de obras del Corredor Séptima entre calles 99 y 200 a partir de febrero de 2026, con flota 100% eléctrica y patio-portal en la calle 200. El empalme físico y operativo se concentrará en el entorno de la calle 100 con carrera Séptima, punto de intercambio que articulará ambos corredores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Troncal avenida 68: trazado, estado y entregas

La troncal 68 recorrerá el occidente de Bogotá de sur a norte, desde autopista Sur (Venecia) hasta la carrera Séptima, con 17,07 km de longitud, 21 estaciones y conexiones con las troncales Américas, 26, 80, Suba, NQS y con la Línea 1 del Metro mediante una estación intermodal en Primero de Mayo/Venecia. No tendrá portal propio porque funcionará como corredor articulador con integración a otros ejes masivos.

El proyecto registra alrededor de 70% de avance, tras ser recibido por la actual administración cerca de 45%. El IDU programó habilitaciones progresivas: grupo 5 desde finales de 2025; en 2026 entrarían grupos 2, 3, 4, 6 y 9; y en 2027, grupos 1, 7 y 8. La entrega total de la troncal se prevé entre 2026 y 2027, con diferentes hitos por grupo.



Hitos constructivos

Puente de Venecia (grupo 1): culminó instalación de vigas en diciembre de 2025 y concentra trabajos para habilitación en 2026, al tiempo que el grupo 1 avanza sobre la conexión con Autopista Sur.

culminó instalación de vigas en diciembre de 2025 y concentra trabajos para habilitación en 2026, al tiempo que el grupo 1 avanza sobre la conexión con Autopista Sur. Paso deprimido calle 100 con av. Suba (grupo 8): registra 66 % de avance. La meta es terminar estructura a mitad de 2027, con habilitación progresiva para la operación troncal. Este punto es clave para el intercambio hacia el norte-oriente y la conexión con la zona de la Séptima.

Datos de capacidad y espacio público: el corredor incorpora carriles exclusivos BRT, pasos a desnivel, puentes peatonales y vehiculares, además de más de 300.000 m² de espacio público y nueva ciclorruta. El paquete ambiental incluye incremento del arbolado y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).



Corredor carrera Séptima (calles 99 a 200): inicio de obras, alcance y operación

En febrero de 2026 inician las actividades constructivas entre calles 99 y 200. El cronograma distrital escalona tres frentes: Grupo 1 (99–127) a mediados de febrero, Grupo 2 (127–183) a mediados de marzo y Grupo 3 (183–200, incluye Patio‑portal) a mediados de junio. Las primeras labores abarcan tratamientos silviculturales entre 99 y 183, el carril exclusivo entre 116 y 121 (costado occidental) y traslados de red matriz de acueducto entre 99 y 110.



Diseño vial y estaciones. El corredor contempla 4 carriles mixtos (2 por sentido), 2 carriles exclusivos para TransMilenio (1 por sentido), 14 estaciones, 11,56 km de ciclorruta continua y un Patio‑portal de >80.000 m² en la calle 200 para flota eléctrica. La planeación estima >200.000 pasajeros/día y reorganización del borde nororiental con nuevo espacio público y SUDS. TransMilenio proyecta reducción de tiempos de viaje >60 % en el tramo intervenido una vez entre en operación la infraestructura troncal y el esquema de control de flota eléctrica. El Distrito reporta >380.000 m² de nuevo espacio público, cerca de 400 SUDS y >4.300 árboles a plantar, con reemplazo cercano a 1.500 individuos en el proceso constructivo.



¿Cómo se conectan la 68 y la Séptima?

El empalme físico y funcional se localizará en el entorno de calle 100 con carrera Séptima, donde confluyen las obras de la troncal 68 (incluido el deprimido de la 100 con Suba y la reconfiguración del intercambio) y el Corredor Séptima. Este punto permitirá transbordos controlados, priorización semafórica, operación bidireccional en el deprimido para buses troncales y ampliación de capacidad del puente en el sector de la Séptima.



La 68 se entregará por tramos hasta 2027, con operación parcial desde 2026 en varios grupos, mientras la Séptima ejecuta obras por secciones a partir de 2026. La interoperabilidad se basa en estaciones de intercambio y corredores exclusivos, sin necesidad de portal en la 68, y con el Patio‑portal de la Séptima en calle 200 como punto logístico para la flota eléctrica.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL