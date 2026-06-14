Fundación Santa Fe revela primer parte médico del expresidente César Gaviria tras cirugía

La Fundación Santa Fe de Bogotá reveló en la noche de este domingo el primer parte médico del expresidente César Gaviria. El político, actual director del Partido Liberal, tuvo que ser intervenido el pasado lunes 8 de junio por una obstrucción intestinal leve . La familia del exmandatario colombiano autorizó a la clínica para dar a conocer su estado de salud.



"La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal", se lee en el comunicado de la entidad.

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La Fundación agregó que el expresidente "se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable". Asimismo, indicaron que los comunicados con la información sobre el estado de salud del que fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 se "emitirán según la relevancia de su evolución y por expresa indicación de la familia".