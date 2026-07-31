Cristianos y católicos colombianos marcharán por la paz el domingo 2 de agosto: puntos de encuentro

Miles de creyentes de distintas iglesias cristianas y de la Iglesia católica participarán este domingo, 2 de agosto, en la Gran Marcha Nacional para Jesús 2026, una movilización que se realizará de manera simultánea en cientos de municipios del país con mensajes relacionados con la paz, la reconciliación y la oración por Colombia. Según la organización, la jornada tendrá presencia en los 32 departamentos y reunirá participantes en más de 600 ciudades y poblaciones del territorio nacional.

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La convocatoria es presentada por sus organizadores como una actividad ciudadana, de carácter no partidista y abierta a creyentes de diferentes denominaciones cristianas, incluyendo comunidades evangélicas, protestantes y católicas. El evento se desarrollará de forma simultánea en las principales capitales del país y en cientos de municipios.



Marcha Nacional para Jesús 2026: por qué será diferente en Bogotá

Una de las principales novedades de este año está en Bogotá. A diferencia de otras ediciones, el punto de encuentro fue ajustado debido a la articulación de la marcha con la programación de Bogotá Gospel 2026, evento que hace parte del Festival de Verano de la capital.

La organización informó que la concentración en la ciudad comenzará en la Biblioteca Virgilio Barco y desde allí los asistentes iniciarán el recorrido hacia el Parque Simón Bolívar, donde posteriormente se desarrollarán actividades relacionadas con Bogotá Gospel. La concentración está programada desde las 12:30 p. m. y el recorrido se integrará con la agenda prevista para el festival musical. De esta manera, quienes participen en la movilización podrán continuar la jornada en el escenario dispuesto para Bogotá Gospel, que este año se realizará el mismo día.



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Puntos de encuentro en las principales ciudades de Colombia

La página oficial de la Gran Marcha Nacional para Jesús publicó los lugares de partida y los sitios de concentración para cada municipio. En las principales ciudades del país, los puntos confirmados son los siguientes:



Bogotá

Punto de encuentro: Biblioteca Virgilio Barco.

Hora de concentración: desde las 12:30 p. m.

Destino del recorrido: Parque Simón Bolívar.

Medellín

Punto de partida: estación Prado del Metro.

Lugar de llegada: Parque de las Luces.

Barranquilla

Punto de partida: estadio Romelio Martínez.

Punto de encuentro final: Plaza de la Paz.

Hora de inicio: 3:00 p. m.

Montería

Punto de partida: Parque del Avión, junto al coliseo Miguel Happy Lora.

Punto de encuentro final: Plaza Cultural María Varilla.

Hora de inicio: 4:00 p. m.

Cali

Punto de partida: Plazoleta Jairo Varela

Punto de encuentro: Parque Las Banderas

Hora de inicio: 2:00 p. m.

La movilización se desarrollará de manera simultánea en cientos de municipios. Los organizadores señalan que el propósito es reunir a creyentes de diferentes iglesias en espacios públicos para realizar caminatas, encuentros de oración y actividades comunitarias. La convocatoria de este año se realiza bajo el mensaje “Jesucristo es la esperanza de Colombia”, lema que acompañará las actividades previstas durante la jornada del 2 de agosto. La organización estima una participación masiva en todo el territorio nacional, con presencia en las principales ciudades y en municipios de los 32 departamentos.

Las autoridades locales y los organizadores también recomendaron a los asistentes llegar con anticipación a los puntos de concentración, utilizar los corredores definidos para cada recorrido y consultar los canales oficiales de la marcha para verificar horarios y novedades de última hora antes del inicio de las actividades.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL