¿Cómo viajar con animales en TransMilenio? Deben cumplir ciertos requisitos

TransMilenio mueve a más de cuatro millones de personas al día en Bogotá, que equivale a la mitad de la población que tiene la ciudad. Y una buena parte de los habitantes de la ciudad tienen mascotas. Según la encuesta multipropósito del DANE de 2021, 40, 2 % de los hogares dicen tener mascota, el 65,8% de ellos tienen perro y el 43,7%, gato. Naturalmente, algunos dee estos dueños de peludos podrían querer o tener la necesidad de hacer uso del transporte público con sus mascotas. Si planea movilizarse con su mascota en el sistema de transporte público de Bogotá, es importante conocer las reglas que establece TransMilenio para garantizar un viaje seguro tanto para los animales como para los demás usuarios. Estas disposiciones aplican para los buses troncales, los buses zonales (SITP) y TransMiCable.

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¿Se puede viajar con mascotas en TransMilenio?

Los animales de compañía pueden ingresar al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), siempre que se cumplan las condiciones establecidas por TransMilenio y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las medidas buscan promover la tenencia responsable y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los pasajeros o a los propios animales.

Requisitos para viajar con animales en TransMilenio

Antes de ingresar al sistema, tenga en cuenta estas recomendaciones:



Lleve el carné de vacunación vigente de su mascota. Las autoridades pueden solicitarlo durante el recorrido.

de su mascota. Las autoridades pueden solicitarlo durante el recorrido. Solo está permitido transportar un animal de compañía por persona , ya sea con collar o dentro de un guacal.

, ya sea con collar o dentro de un guacal. No alimente a la mascota dentro del sistema. Tampoco se permite transportar recipientes con comida o bebidas dentro del guacal.

¿Cómo deben viajar los perros y gatos?

Las condiciones dependen del tamaño del animal:



Animales pequeños: los perros, gatos y otros animales pequeños deben viajar dentro de un guacal o contenedor que les permita acostarse, sentarse, girar y ponerse de pie con comodidad. No está permitido llevarlos en brazos durante el recorrido.

que les permita acostarse, sentarse, girar y ponerse de pie con comodidad. No está permitido llevarlos en brazos durante el recorrido. Perros medianos y grandes: los perros de tamaño mediano y grande deben ingresar con collar y permanecer siempre sujetos por su cuidador. Durante el viaje deben permanecer en el piso y no pueden ocupar una silla , incluso si viajan en un guacal.

y permanecer siempre sujetos por su cuidador. Durante el viaje deben permanecer en el piso y , incluso si viajan en un guacal. Perros de manejo especial: los perros catalogados como de manejo especial únicamente pueden ser transportados por una persona mayor de edad. Además, deben llevar collar y bozal durante todo el recorrido.

durante todo el recorrido. Perros guía: los perros lazarillos o de asistencia pueden ingresar sin bozal, siempre que estén debidamente identificados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 769 de 2002.

¿Las reglas aplican en todo el sistema?

Las condiciones son válidas para los buses troncales de TransMilenio, los buses zonales del SITP y TransMiCable. En este último servicio, solo se permite viajar con un animal por cabina. Cumplir estas normas permite que el traslado de los animales de compañía se realice de forma segura, cómoda y respetando la convivencia con los demás usuarios del sistema.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

María Paula Rodríguez Rozo

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