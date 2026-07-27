Tres profesores fueron enviados a la cárcel, señalados por delitos sexuales contra siete estudiantes

Las autoridades judicializaron a tres profesores en el Cesar, Meta y Bogotá. Estos tres hombres fueron señalados, según la Fiscalía General de la Nación, de vulnerar la libertad, integridad y formación sexual de siete menores de edad. De acuerdo con el ente investigador, los docentes habrían aprovechado la situación de poder que tenían sobre sus estudiantes para cometer abusos contra siete estudiantes.

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El primer caso involucra a José Nolberto Muñoz Villazón, quien ejercía como docente en El Paso, Cesar. Según la investigación, Muñoz habría aprovechado su posición de autoridad y cercanía para asediar en múltiples ocasiones a una adolescente de 14 años. Estos hechos habrían ocurrido en un periodo reciente, entre febrero y marzo de 2026.



En Bogotá, el ente acusador informó que se judicializó a un docente, identificado como Hugo Horacio Poveda Lotero. Las investigaciones de la Fiscalía sugieren que, entre los años 2019 y 2020, este docente, al parecer, sometió a uno de sus estudiantes a diversas agresiones de índole sexual, prolongando el abuso durante varios meses.



Profesor en Villavicencio habría agredido sexualmente a cinco estudiantes

Finalmente, en Villavicencio, departamento del Meta, las autoridades capturaron al profesor Jimmy Cárdenas Machado. Dentro de las investigadionres, este caso es particularmente alarmante por el número de víctimas, pues a Cárdenas se le señala de realizar conductas de naturaleza sexual en contra de cinco de sus estudiantes, todos menores de 14 años, en un periodo comprendido entre el año 2023 y marzo de 2026.

Como resultado de estos hechos, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) formularon imputación contra los procesados por distintos delitos, según el grado de presunta responsabilidad de cada uno. Entre los cargos se encuentran acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales agravados con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial agravada de persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.



Durante las audiencias, los tres señalados agresores se declararon inocentes y no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, los jueces de control de garantías consideraron procedente la solicitud del ente acusador y les impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial.



Cómo denunciar maltrato infantil y abuso sexual en Colombia

En Colombia, denunciar el abuso sexual y el maltrato infantil es una responsabilidad ciudadana que puede salvar la vida y la integridad de un niño, niña o adolescente. Si usted conoce, sospecha o presencia una situación de violencia, no necesita ser familiar de la víctima para reportarla.



El primer paso es actuar de inmediato y recopilar la información básica disponible, como el lugar donde ocurren los hechos, el nombre de la víctima (si se conoce) y una descripción de la situación. No es necesario tener pruebas concluyentes para presentar la denuncia.

La principal ruta de atención es la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un servicio gratuito disponible las 24 horas del día para denunciar maltrato infantil, abuso sexual, abandono, explotación y cualquier vulneración de los derechos de menores de edad. Profesionales especializados brindan orientación y activan las medidas de protección necesarias.

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Si existe peligro inmediato para la vida o la seguridad del menor, debe llamar a la Línea 123 de la Policía Nacional, que puede intervenir de forma urgente y coordinar acciones con otras autoridades.

También es posible presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación a través de la Línea 122, de manera presencial en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) o mediante los canales virtuales de la entidad. La Fiscalía investigará los hechos y adelantará las acciones judiciales correspondientes.

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Finalmente, si la víctima requiere atención médica, debe acudir cuanto antes a un centro de salud. El personal médico está obligado a activar las rutas de protección y reportar los casos de violencia sexual contra menores. Denunciar oportunamente no solo protege a la víctima, sino que ayuda a prevenir nuevos casos y a sancionar a los responsables.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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