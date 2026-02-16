¿Perdió su cédula y está en Bogotá? Alcaldía explica cómo podría recuperarla antes de las elecciones

En caso de que no lo sepa, la cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar en las elecciones que tendrán lugar el próximo 8 de marzo. Si usted perdió este documento y se encuentra en Bogotá, hay buenas noticias: existe la posibilidad de encontrarlo en el Banco Distrital de Documentos Extraviados, un sistema creado para recibir, custodiar y entregar documentos de identidad encontrados en la capital colombiana.

Esta herramienta está regulada por el Acuerdo 212 de 2006 del Concejo de Bogotá y opera de manera centralizada bajo la supervisión directa de la Secretaría Distrital de Gobierno.



¿Cómo funciona el Banco Distrital de Documentos Extraviados?

El Banco de Documentos Extraviados funciona dentro del Sistema Distrital para la Recepción y Entrega de Documentos de Identidad Extraviados (SIDE). Este sistema integra la recepción, clasificación y custodia de documentos, y mantiene un registro digital que permite verificar si un documento fue entregado a la Secretaría Distrital de Gobierno. Cuando un documento es recibido, se incorpora al sistema para que pueda ser consultado en línea. Esto se desarrolla en varias etapas:



Recepción del documento: los documentos extraviados ingresan a los puntos de Servicio de Atención a la Ciudadanía. Allí se registran y se trasladan al sistema central. La Secretaría Distrital de Gobierno coordina esta labor en su sede principal y en las alcaldías locales. Custodia del documento: una vez ingresan, los documentos se almacenan durante 60 días calendario. Este periodo es el plazo en el que el titular puede consultarlos y solicitar su entrega. Si en ese lapso no se reclaman, los documentos se devuelven a la entidad que los expidió para continuar con el procedimiento correspondiente. Consulta del documento: la ciudadanía puede consultar si el documento fue encontrado mediante el portal oficial del Banco de Documentos Extraviados. La consulta se puede realizar cualquier día. Entrega del documento: cuando una persona confirma que su documento se encuentra en custodia, debe solicitar la entrega. El procedimiento está disponible en los puntos autorizados por la Secretaría Distrital de Gobierno. Para la entrega se exige presentar una fotocopia de otro documento que permita confirmar la titularidad.

¿Qué documentos se pueden encontrar en el Banco de Documentos Extraviados?

Cabe aclarar que en este sistema no solo se pueden encontrar cédulas, sino otros documentos vitales. Estos son:



Cédulas de ciudadanía

Tarjetas de identidad

Contraseñas de cédula

Cédulas de extranjería

Pasaportes

Licencias de conducción

Licencias de tránsito

Permisos por Protección Temporal

Tarjetas profesionales

Libretas militares

Tarjetas de conducta

¿Cómo saber si su cédula está en el Banco de Documentos Extraviados?

Si usted perdió su cédula o cualquiera de los documentos anteriores, antes de iniciar un trámite de duplicado puede usar el mecanismo de consulta del Banco Distrital de Documentos Extraviados. La Alcaldía de Bogotá recomienda revisar primero en la base del sistema para confirmar si el documento ya fue hallado.



El proceso para realizar la búsqueda funciona así. Primero, ingrese al portal del Banco de Documentos Extraviados. La consulta se realiza en línea mediante el portal habilitado por la Secretaría Distrital de Gobierno en este enlace: https://side.gobiernobogota.gov.co/#/. No requiere pago. Se debe ingresar la información solicitada para verificar la existencia del documento en el sistema.



El sistema mostrará si el documento está disponible o si aún no ha sido recibido por la Secretaría Distrital de Gobierno. La verificación se puede hacer de manera ilimitada. En caso de que el documento no aparezca, la ciudadanía tiene la opción de registrarse en la sección “Regístrese”. Este registro permite que la persona sea notificada por correo electrónico en caso de que posteriormente el documento sea recibido por el sistema. La notificación indicará que el documento está disponible y que se puede solicitar la cita de entrega.

Finalmente, si el sistema confirma que el documento está disponible, la persona puede agendar una cita para reclamarlo. La recuperación del documento se realiza en los puntos de Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC). Los principales puntos habilitados por la Alcaldía de Bogotá son:



1. Secretaría Distrital de Gobierno

Dirección: calle 11 # 8 - 17, Edificio Bicentenario Norte

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

2. Alcaldías locales

Estas oficinas funcionan como puntos de recepción y entrega. La ciudadanía puede acudir a la alcaldía de su localidad para reclamar el documento si así fue indicado por el sistema.

