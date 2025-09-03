Publicidad

BOGOTÁ
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Sicariato en Bogotá: expolicía de 67 años fue asesinado dentro de su carro mientras salía de su casa

Sicariato en Bogotá: expolicía de 67 años fue asesinado dentro de su carro mientras salía de su casa

Las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:45 a. m.
