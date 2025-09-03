Sicariato en Bogotá: expolicía de 67 años fue asesinado dentro de su carro mientras salía de su casa

En la localidad de Barrios Unidos de Bogotá se presentó un aterrador caso de sicariato durante la madrugada de este miércoles tres de septiembre. Un expolicía, quien al parecer se encontraba saliendo de su vivienda en un vehículo, fue sorprendido por delincuentes que le dispararon a través del vidrio del automóvil en el que se movilizaba y posteriormente se dieron a la fuga.

El barrio en el que se habrían presentado los hechos es conocido por sus habitantes como La Ponderosa. Allí, la víctima recibió varios impactos de bala y posteriormente fue auxiliada y traslada hacia un centro asistencial.

El hecho se presentó sobre las 5:45 de la madrugada. Noticias Caracol pudo establecer que el fallecido, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial antes de perder la vida, fue identificado como Daniel Emilio Quiroga Quiroga, de 67 años de edad. Las autoridades continúan en el punto del ataque y ya iniciaron el respectivo procedimiento investigativo para dar con la identidad de los responsables.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO