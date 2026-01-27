Capturan a papá de Liam Gael Rodríguez, bebé muerto en extrañas condiciones en La Calera

La Fiscalía informó en las últimas horas la captura del papá de Liam Gael Rodríguez, identificado como Michael Rodríguez Ayala, quien sería señalado de tener algo que ver con el fallecimiento de este menor de edad en La Calera, Cundinamarca. El niño tenía 11 meses de edad y murió en extrañas condiciones dentro de una institución educativa en este municipio, el 29 de septiembre de 2025.



Las investigaciones de las autoridades giraron en torno a si había ocurrido algo dentro de la institución educativa.

Michael Rodríguez, en la mañana del lunes, fue trasladado a la ciudad de Bogotá, específicamente a los juzgados de Paloquemao, para realizar los respectivos actos urgentes y judicializar a este hombre.

El día de los hechos, la mamá del menor lo dejó en el jardín, donde el niño comenzó a presentar afectaciones físicas y terminó perdiendo la vida. Desde ese momento comenzaron las investigaciones para establecer qué le sucedió al menor y el dictamen de Medicina Legal pudo confirmar un presunto abuso sexual sufrido por el bebé.



Mamá de Liam Gael Rodríguez niega que papá del menor tenga que ver con su muerte

Mildret Narváez, mamá del niño muerto en jardín de La Calera, habló con Noticias Caracol y mencionó que no cree en los señalamientos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra su pareja: “La verdad, veo falsa esa noticia que dio la Fiscalía porque nosotros duramos tres meses esperando un resultado de Medicina Legal, esperando a que el fiscal nos llamara y nos citara. Incluso, con mi abogado hemos estado al tanto del caso de Liam, siempre activos, siempre pendientes. Incluso, oficiamos a Medicina Legal para que nos comprobara que los resultados fueron entregados el 6 de octubre y el 2 de diciembre una ampliación que él pidió y él siempre se negó, rotundamente, a que esos resultados habían salido”.



Agregó la mamá de Liam Gael Rodríguez que “hago un llamado y una denuncia a las autoridades que por favor esto no lo permitan porque me siento vulnerada a mis derechos. Me están humillando y me están pisoteando. Como lo dije desde el primer momento: hoy puede ser Liam, pero mañana puede ser otro niño. Por favor, las personas que en verdad tienen la culpa, porque lo sacaron fallecido, es el centro de estimulación. ¿Cómo va a ser posible que ahora me digan que es mi pareja quien tiene la culpa?”.



Sobre las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía en torno a este caso, Mildret Narváez sostuvo que “no me han mostrado ningún elemento probatorio que diga que el papá es responsable de esto”.

