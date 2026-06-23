¿Tiene un perro de manejo especial? Lo que muchos dueños en Bogotá están pasando por alto

¿Tiene un perro en Bogotá que ha sido catalogado como de "manejo especial", ya sea por su comportamiento, su entrenamiento o su raza? Pilas, porque hay una serie de obligaciones que debe tener en cuenta como parte de las medidas de control y convivencia que la ciudad ha implementado para reducir riesgos en el espacio público y garantizar el bienestar de los animales.

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La Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) explicó que la tenencia de perros catalogados como de "manejo especial" está regulada por normas como la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) y en disposiciones distritales como el Decreto 380 de 2022. De hecho, las autoridades locales han reforzado las orientaciones para propietarios de estos animales y explicaron recomendaciones para su tenencia responsable.



¿Qué se considera un perro de manejo especial en Bogotá?

De acuerdo con la normativa vigente y la orientación de la administración distrital, se consideran dentro de esta categoría tres grupos principales:



Perros que hayan presentado episodios de agresión a personas o a otros animales con resultado de lesiones o muerte.

Ejemplares que han sido entrenados para defensa o ataque.

Perros de razas o cruces identificadas como de manejo especial por la regulación, entre ellas: American Pit Bull Terrier, Pit Bull Terrier, Rottweiler, Bull Terrier, Dóberman, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Mastín Napolitano, Bullmastiff, Tosa Japonés, Staffordshire Terrier, entre otras definidas por la autoridad competente.

La clasificación no implica que el animal sea peligroso por sí mismo, sino que requiere condiciones específicas de control y manejo. "No se deben señalar razas como peligrosas, es necesario fortalecer la prevención mediante el conocimiento de cada animal de compañía, entender su lenguaje y formas de comunicación, crear entornos seguros donde puedan expresar sus comportamientos naturales, realización de procesos de socialización temprana y cultivar el respeto por los animales reconociendo su sintiencia", asegura Catalina Polo, etóloga de la Unidad de Cuidado Animal del Instituto.



Registro del perro de manejo especial es obligatorio

En Bogotá, el registro de perros de manejo especial es un requisito obligatorio para los propietarios o tenedores. La entidad encargada de la gestión y del cumplimiento de este proceso es la Secretaría Distrital de Gobierno, que ha implementado herramientas digitales para facilitar la inscripción. Para completar el trámite se solicita la siguiente documentación:



Documento de identidad del propietario o representante legal.

Formulario de registro diligenciado.

Carné de vacunación vigente expedido por un profesional veterinario.

Certificado de condición sanitaria del animal.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente.

Fotografía reciente del perro de frente.

Una vez entregada la documentación, la autoridad correspondiente evalúa la información y, si cumple con los requisitos, expide un carné de registro. Este documento debe renovarse cada año y sirve como soporte de identificación del animal en caso de controles o incidentes en el espacio público.



¿Cuáles son las otras responsabilidades del propietario?

El registro no es el único compromiso asociado a este tipo de animales. La normativa distrital establece obligaciones permanentes para quienes conviven con perros de manejo especial. Entre las principales responsabilidades se incluyen:



Mantener el esquema de vacunación actualizado.

Garantizar el uso de elementos de control como correa y bozal cuando sea necesario.

Asegurar que el perro sea manejado por una persona adulta y responsable.

Evitar la exposición a situaciones que puedan generar riesgo para terceros.

Favorecer la socialización del animal desde etapas tempranas.

Proporcionar actividad física y estimulación mental de forma regular.

Estas medidas buscan reducir incidentes y mejorar la calidad de vida del animal.



¿Cómo actuar ante situaciones de riesgo?

Las autoridades han insistido en la importancia de la prevención y la lectura del comportamiento canino. Reconocer señales de incomodidad o estrés en los animales permite evitar situaciones de riesgo. Algunas recomendaciones básicas incluyen:



Mantener la calma ante cualquier reacción inesperada del animal.

Evitar correr o realizar movimientos bruscos cerca del perro.

No intervenir sin conocimiento en interacciones entre animales.

Supervisar siempre a menores de edad durante el contacto con mascotas.

Acudir a servicios médicos en caso de mordedura, incluso si la herida parece leve.

También se recomienda fortalecer el conocimiento sobre el lenguaje corporal de los perros, lo que contribuye a una convivencia más segura.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co