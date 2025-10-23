En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Tiroteo en Mazurén, norte de Bogotá: balacera fue durante un operativo del Ejército

Tiroteo en Mazurén, norte de Bogotá: balacera fue durante un operativo del Ejército

Los uniformados, al parecer, iban a atender una orden de captura de un criminal que les disparó. La Policía Metropolitana de Bogotá reporta tres personas heridas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de oct, 2025
Tiroteo en Mazurén.
Redes sociales / Archivo

