Tiroteo en Mazurén, norte de Bogotá: balacera fue durante un operativo del Ejército

Sobre las dos de la tarde de este jueves 23 de octubre, se presentó un tiroteo en Mazurén, norte de Bogotá. De manera preliminar, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que el intercambio de disparos ocurrió durante un operativo del Ejército Nacional, del Gaula Militar, y hay tres soldados heridos, quienes fueron llevados a centros asistenciales.

Los uniformados, al parecer, iban a atender una orden de captura por homicidio de un miembro de una banda delincuencial, pero el sujeto también estaba armado y, tras un intercambio de disparos, los hirió. Las autoridades se encuentran en la zona atendiendo la emergencia. Asimismo, el sujeto que accionó el arma de fuego posteriormente fue capturado.

Noticia en desarrollo...