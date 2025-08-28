Trágica historia de menor asesinado a manos de barristas en Bogotá por el color de una gorra

Cristian Andrés salió de una fiesta de 15 años, a la cual fue invitado, con rumbo a su casa. Cuando iba con sus amigos para coger un taxi en la avenida Boyacá hacia el sur, se encontraron con un grupo numeroso de barristas y ahí ocurrió lo peor, pues el joven fue asesinado por estas personas.

Según el relato de la familia de la víctima, uno de los amigos de Cristian llevaba una gorra de color azul con blanco. Las agresiones empezaron, los jóvenes intentaron escapar del lugar, pero, desafortunadamente, uno de los barristas agredió con arma cortopunzante al menor de edad, quitándole la vida.

Noticias Caracol habló con Julián Ramírez, uno de los familiares del joven asesinado, quien comentó que “él le pidió permiso a mi hermana eh para ir a una fiesta de 15 de un de una compañerita de estudio. Ya cuando ellos venían transitando para coger el carro para venirse para acá, después de haber salido de la fiesta, pues lastimosamente lo abordan unos hinchas”.



Sostuvo que el ataque fue “porque el compañerito de mi sobrino llevaba una gorrita blanca con azul, pero no llevaba ningún logo de ningún equipo ni nada de eso”.

Al tratar de buscar ayuda de los policías en el Cai Plaza de las Américas, Cristian corrió, se enredó y cayó con uno de sus amigos en la mitad de una bahía. En ese lugar, a la víctima la golpearon y le hirieron con arma cortopunzante.

“Mi sobrinito, pues él recibió tres puñaladas, las cuales afectaron el intestino delgado, el riñón y el hígado. Lo intervinieron a las 3 de la mañana”, sostuvo su tío. Horas después, este joven que estaba en noveno grado en un colegio de Ciudad Bolívar murió. La Policía logró capturar a los señalados asesinos.

El teniente coronel Eduardo Campaña, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, informó que, “gracias a la reacción oportuna de las zonas de atención, son capturadas estas dos personas, siendo dejadas a disposición de la autoridad competente”.



"Quieren desviar el caso": familiar de menor asesinado por barristas en Bogotá

“A ellos pues los alcanzaron a capturar. Lo que sabemos es que están en la URI de Kennedy y pues ya se hizo la primera audiencia, pero pues el padrastro del niño que sobrevivió me contó que quieren desviar el caso”, agregó Julián Ramírez.

La familia de Cristian pide que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley para que estas dos personas queden tras las rejas. Mientras tanto, el otro joven herido por los barristas se encuentra en recuperación.

