TransMilenio entregará un pasaje gratis a usuarios que cumplan con este requisito: pocos lo conocen

Cada vez son más las personas en Bogotá que combinan la bicicleta con el transporte público para movilizarse por la ciudad. Y en medio del aumento de usuarios que llegan en bicicleta a portales y estaciones, TransMilenio recordó que existe un beneficio que pocos conocen y es dirigido a quienes usan este medio de transporte como complemento de sus recorridos diarios.

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La medida busca incentivar el uso de la bicicleta como modo alimentador del sistema de transporte masivo. Para ello, el Distrito habilitó un mecanismo mediante el cual algunos usuarios pueden recibir un viaje gratis después de cumplir con cierto número de ingresos registrados en las TransMiBici. "Ciclistas que utilicen las estaciones de TransMiBici para luego abordar los buses del Sistema, tendrán un pasaje gratis", indicó en un comunicado la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, ciclistas deben primero cumplir importante requisito.

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Actualmente, estos espacios para estacionar bicicletas están ubicados dentro de diferentes estaciones y portales de TransMilenio y funcionan durante el horario habitual de operación del sistema. Según datos entregados por la entidad, en Bogotá existen más de 8.000 cupos habilitados para guardar bicicletas.



Requisito para recibir un pasaje gratis en TransMilenio

El beneficio aplica para las personas que utilicen las TransMiBici y acumulen 30 validaciones dentro del sistema. Es decir, el usuario debe ingresar con su bicicleta a las zonas habilitadas y posteriormente abordar un bus troncal o zonal usando su tarjeta TuLlave.



Después de completar las 30 validaciones, TransMilenio realiza la recarga automática de un pasaje gratuito en la tarjeta personalizada del usuario. Sin embargo, para que el saldo se vea reflejado, la persona debe acercarse a un punto de carga manual o automático y activar el beneficio.

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Uno de los requisitos obligatorios para acceder al incentivo es contar con la tarjeta TuLlave personalizada, pues las tarjetas sin personalizar no permiten acumular las validaciones necesarias ni recibir el pasaje gratis.

La iniciativa está dirigida principalmente a quienes usan la bicicleta para desplazarse desde sus barrios hasta estaciones o portales del sistema, reduciendo así recorridos en otros medios de transporte y promoviendo trayectos intermodales.



¿Cómo funciona el ingreso a las TransMiBici?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deben seguir el procedimiento habitual de ingreso a las zonas de parqueo de bicicletas. Primero, el usuario debe llegar en bicicleta a una estación o portal que cuente con TransMiBici. Luego debe validar el pasaje en el torniquete de ingreso al sistema y dirigirse a la entrada del biciparqueadero.

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En algunos puntos de la ciudad el acceso funciona mediante controles automatizados. En esos casos, la primera vez es necesario registrarse presentando la cédula y la tarjeta de propiedad de la bicicleta. Después del registro inicial, normalmente solo se solicita el documento de identidad para ingresar.

También existen TransMiBici que operan con control móvil. Allí, los usuarios deben presentar tanto la cédula como la tarjeta de propiedad de la bicicleta cada vez que entren o retiren el vehículo. El personal encargado realiza el registro mediante dispositivos electrónicos.

Una vez dentro del espacio, el ciclista debe asegurar su bicicleta utilizando candados, cadenas u otros elementos de seguridad propios. Posteriormente puede ingresar a las plataformas y continuar el viaje en TransMilenio.



TransMiBici busca aumentar el uso de la bicicleta en Bogotá

La estrategia hace parte de las medidas implementadas por Bogotá para fomentar alternativas de movilidad sostenible y reducir el uso de vehículos particulares en trayectos cortos. En los últimos años, la bicicleta ha ganado participación dentro de los desplazamientos diarios de los ciudadanos, especialmente en recorridos hacia estaciones de transporte público. Esto llevó al crecimiento de las zonas de parqueo administradas por TransMilenio.

Además del incentivo del pasaje gratis, el sistema busca facilitar la conexión entre diferentes medios de transporte y ofrecer espacios de parqueo bajo techo para quienes usan bicicleta en sus desplazamientos diarios. Las TransMiBici están distribuidas en varios puntos de Bogotá y operan durante toda la jornada del sistema. La disponibilidad de cupos depende de cada estación o portal.

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💚 ¡Muévete sostenible y recibe beneficios! Recuerda que por cada 30 validaciones con tu bici en el Sistema, recibes un pasaje gratis 🚲✨🚴‍♀️



Ten en cuenta que hay 8.089 cupos en nuestros puntos de #TransMiBici para que integres tus… pic.twitter.com/WaKZuN5E6l — TransMilenio (@TransMilenio) May 8, 2026

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Aunque el pasaje gratis se asigna después de completar las 30 validaciones, los usuarios deben verificar que la tarjeta TuLlave esté correctamente personalizada y activa. También es importante realizar las validaciones de manera adecuada cada vez que se utilice la bicicleta como medio de acceso al sistema. Si el ingreso no queda registrado, no contará dentro de las acumuladas necesarias para recibir el incentivo.

Tenga en cuenta que otro aspecto clave es revisar periódicamente el saldo de la tarjeta en los puntos autorizados de recarga o consulta, ya que allí se activa el viaje adicional entregado por TransMilenio.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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