Turista mexicano desapareció por dos días en Bogotá: llegó al hotel y “no se acuerda qué hizo”

Durante dos días, amigos y familia de Pedro Alberto Noriega, un turista mexicano que arribó a Colombia de vacaciones, estaban preocupados por el paradero del hombre, pues no se tenía rastro de él tras haber enviado una serie de mensajes muy extraños.

El primo del extranjero le contó al diario El Tiempo cómo fue el último contacto con el turista antes de desaparecer.

Noriega habría llegado a Colombia el pasado 20 de diciembre de 2024 junto a su familia para las celebraciones decembrinas y concretar un negocio que estaba en progreso en territorio colombiano.

Según Camilo Pedraza, primo del mexicano, estuvieron recorriendo algunos municipios turísticos y luego llegaron al Hotel Santafé Boutique en Bogotá para descansar los demás días de su viaje. La pesadilla de la familia inició el pasado sábado 4 de enero de 2025, cuando los dos primos estaban en la terraza de BrewPub, un comercio de Usaquén. Allí estaban consumiendo un cóctel y conversando.

Pedraza sostuvo ante el citado medio que su familiar decidió pedir un servicio de transporte de una plataforma digital sobre las 10:00 p.m. para regresar al hotel donde se estaba hospedando.

El hombre aseguró que acompañó al mexicano hasta el carro que llegó a recogerlo y lo describió como una camioneta Volkswagen T-cross que tenía vidrios polarizados. Esa fue la última vez que vio a su familiar antes de que este desapareciera extrañamente durante dos días.

Mexicano envió mensajes muy extraños

De acuerdo con el mencionado diario, el rastro del turista se perdió desde la noche de ese sábado hasta las 11:15 p.m. del domingo, 5 de enero de 2025. El drama de la familia empezó cuando el padre de Noriega llamó al pariente de su hijo para preguntarle por el paradero del hombre, ya que no estaba en el hotel.

"Él se subió a un uber black en la terraza del BrewPub, que queda en la 123 con Séptima, a las 10:53 de la noche, en ese edificio que se llama Torre 123, y él vuelve a aparecer en el Hotel SantaFé Boutique, sobre las 116 con 15, a las 11:15 de la noche", le dijo el primo del mexicano al diario El Tiempo.

Al parecer, el desaparecido se comunicó con su familia a través de unos inusuales mensajes en WhatsApp. Sobre el medio día del domingo, Noriega le escribió a una familiar que "estaba subiendo Monserrate con unos amigos. A los 15 minutos le responde a su hermana que estaba desayunando en un restaurante".

La siguiente comunicación se dio sobre las tres de la tarde, tras la publicación que hizo Pedraza en redes sociales reportando la desaparición del mexicano en Bogotá.

Anoche tomamos un cóctel y una cerveza con mi primo Pedro Noriega, tomó un Uber Black Volkswagen T-cross con destino a su hotel, en la 116 con 15. No ha aparecido.



Ayúdenme a compartir la imagen. Lo estamos buscando. pic.twitter.com/78eluRRLjw — Camilo Pedraza Díaz (@capdiaz) January 5, 2025

"Únicamente me contestó cuando publiqué el cartel y me preguntó que qué significa eso. De resto, no tuve ninguna otra comunicación con él durante el día y las comunicaciones fueron muy limitadas", dijo el familiar del turista al mencionado medio.

Tras notar las inconsistencias en los mensajes del hombre, sus familiares decidieron avisar a las autoridades para iniciar la búsqueda del extranjero.

La Policía le comentó a la familiar que podría tratarse de un robo con la modalidad conocida como paseo millonario. Así lo ratificó el primo del desaparecido: “Como tenía las tarjetas, era posible que lo estuvieran reteniendo para hacerle un paseo millonario. Esa era una de las hipótesis de la Policía, por lo que nos explicaron que era normal que los mensajes no tuvieran coherencia".

De acuerdo con las premisas de los policías, al hombre lo podrían estar presionando para escribir ese tipo de información y evitar levantar sospechas en los parientes cercanos.

Como precaución, los padres del joven decidieron bloquear inmediatamente todas las cuentas financieras de su hijo para evitar que fuese víctima de un robo.

El familiar del joven aseguró que no lograron conocer en ningún momento la identidad del conductor del vehículo que recogió al extranjero ni tampoco detalles de la placa, pero sí les comunicaron que el destino al iniciar el viaje se cambió en el camino.

El turista mexicano apareció sin recuerdos claros

Sobre las 11:00 p.m. del pasado domingo, los familiares del mexicano estaban en el lobby del hotel esperando alguna noticia sobre su paradero, cuando un taxi arribó al lugar con el turista adentro.

El conductor del vehículo les indicó que había recogido al hombre en el sector de Chapinero. Mientras que Noriega afirmó que "no recuerda nada, que tiene recuerdos vagos de la memoria, que él, al principio, se había encontrado a unos amigos de Alemania, pero que no se acuerda claramente y que no tiene la memoria clara de qué hizo".

Agradezco enormemente a todos quienes me ayudaron a replicar. Un taxista lo recogió en la calle. No tenemos mayor información.



Agradecemos a todos por su búsqueda. pic.twitter.com/wCoxYUzKH7 — Camilo Pedraza Díaz (@capdiaz) January 6, 2025

El hombre fue conducido por su familia hasta un centro médico para recibir atención. Allí “le hicieron exámenes y salió negativo cualquier prueba de toxicología, pero la doctora les dijo que si él había sido víctima de escopolamina, esos registros no duran más de seis horas", afirmó el primo del turista.

Aún quedan interrogantes sobre lo sucedido en esa noche. La investigación continúa en manos de las autoridades.