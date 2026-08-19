Una mujer en Bogotá murió durante una sesión de tatuaje a domicilio: esto se sabe

Lo que inició como una sesión para hacerse un tatuaje a domicilio terminó en tragedia para una mujer de 33 años en Bogotá. El caso, reportado por El Espectador, ocurrió el sábado 15 de agosto en el sector Terrazas de San Jorge, de la localidad Rafael Uribe Uribe, alrededor del mediodía, cuando se encontraba en su vivienda. La identidad de la mujer todavía es desconocida.

La mujer, al parecer, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio y falleció en la vivienda. Todavía no está claro qué causó su muerte, pues es algo que solo lo determinará la necropsia. Por eso, no se conoce si su deceso tiene relación directa con el tatuaje, sustancias previas al procedimiento o posibles antecedentes en la salud de la mujer.

De momento, la investigación avanza para establecer quiénes estuvieron en la sesión y la posible responsabilidad que tenga cada uno en el hecho. Y es que, según información revelada por el medio citado, el tatuador habría llegado con otra persona que presuntamente aplicó una sustancia anestésica. Hasta ahora no hay reporte de capturas en el curso de las pesquisas.

El concejal Jairo Avellaneda reaccionó al caso y cuestionó los controles que tienen las instituciones sobre esta clase de procedimientos: “El caso de la mujer de 33 años que murió durante una sesión de tatuaje a domicilio deja una pregunta que las autoridades deben responder”. Avellaneda también recordó que la normativa en la ciudad establece ciertas condiciones para tatuar y prohíbe, precisamente, la práctica ambulante de tatuajes. “Hacemos un llamado a la Secretaría Distrital de Salud, al Ministerio de Salud y a las demás autoridades competentes para que investiguen este caso y revisen cómo se están realizando estos procedimientos a domicilio”.



María Paula Rodríguez Rozo

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