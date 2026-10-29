Universidad Nacional en Bogotá cierra sus puertas este 30 de agosto por daños en el plantel

La sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia fue escenario este jueves 29 de agosto para el acostumbrado “Jueves de Freud”, una celebración no institucional que suele tener lugar en el campus. A pocos días del Día de las Brujas, el campus también se convierte en el lugar para que se celebre el denominado “Aquelarre”. La institución reportó al final de la jornada varios estragos e informó a la comunidad académica que el plantel estará cerrado este viernes 30 de agosto mientras se verifican los daños. Hay reporte de una Misión Médica presuntamente atacada a eso de las 4:42 p. m.



La Vicerrectoría de la sede calificó estas situaciones como “de riesgo”, pues afectaron la seguridad y el bienestar de la reconocida ciudad universitaria, al punto de que las autoridades en la materia dentro del campus ordenaron el desalojo. Al parecer, no solo la misión médica fue agredida. Personal administrativo y de vigilancia también habría sido blanco de agresiones en el marco de la celebración.

La Universidad Nacional reportó que al campus ingresaron personas externas que no permitieron ser identificadas, así como menores de edad. Las rejas de la entrada por la calle 26 fueron vulneradas durante la jornada. También se observó una alta concentración en espacios como el Jardín de Freud y el edificio 205 de Sociología. “Muchos de los eventos no respetaron las condiciones del permiso otorgado por la Sede”, dice el comunicado.

Ataque a la Misión Médica en la Universidad Nacional

La Vicerrectoría se refirió al hecho como uno de “los hechos más lamentables”. Alrededor de las 4 de la tarde, personas no identificadas supuestamente intimidaron a la tripulación que se movilizaba en una ambulancia de la División de Salud e impidieron que se realizara la atención de un paciente. Al parecer, la persona por atender fue reportada como lesionada y no pudo ser atendida de manera oportuna. “Recordamos que el personal de salud goza de especial protección bajo la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 4481 de 2012, por lo que impedir su labor constituye una violación al derecho fundamental a la vida y a la salud de las personas”, declaró la institución.

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Universidad Nacional cierra sus puertas este 30 de octubre

A través del comunicado, la Universidad Nacional justificó el cierre del campus con el fin de verificar el estado de las instalaciones afectadas y restablecer las condiciones operativas del campus. En ese sentido, la institución no albergará actividades académicas, administrativas ni eventos de manera presencial. La directiva es que estos sean reprogramados o se realicen de manera remota.



“No es justificable el uso de las vías de hecho con el objeto de realizar actividades no autorizadas por las facultades o la Sede, como el ya conocido y problemático ‘Jueves de Freud’. El saltar las rejas, bloquear el cierre de las puertas, impedir el trabajo de los funcionarios y promover la agresión del personal, poniendo en riesgo su integridad, no son acciones dignas de esta Casa de Estudios”, declaró la Vicerrectoría.



La Vicerrectoría de la sede Bogotá de la Universidad Nacional no dio detalles de cuánto podrían tomar las labores de verificación y restablecimiento de condiciones, pero se comprometió con la comunidad educativa a informar oportunamente a través de sus canales.

María Paula Rodríguez Rozo

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