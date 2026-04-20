Universidad Sergio Arboleda declara luto tras muerte de estudiante en sus instalaciones: esto dijo

La Universidad Sergio Arboleda se pronunció oficialmente tras la muerte de una estudiante ocurrida en la tarde de este lunes 20 de abril de 2026 en sus instalaciones en Bogotá, un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.



De acuerdo con la información disponible, los hechos se registraron hacia las 3:45 p.m. en la sede ubicada en la calle 74 con carrera 14, cuando una mujer cayó desde uno de los edificios del centro educativo, específicamente desde el bloque derecho hacia la plazoleta principal. Tras el incidente, organismos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para atender la situación.

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La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la antención tras la caida dentro de las instalaciones de la universidad, hasta el momento no se han entregado detalles sobre su identidad o las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Sin embargo, la institución educativa confirmó que se trata de una estudiante de primer semestre.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Universidad Sergio Arboleda expresó su pesar por lo ocurrido: “La Universidad Sergio Arboleda lamenta profundamente que en la tarde de hoy, 20 de abril de 2026, una estudiante de primer semestre falleció en las instalaciones de la Institución. Su partida conmueve profundamente a esta Comunidad Académica y la sume en un inmenso dolor”.



La institución también informó que, tras el hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y se dio aviso a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.



En medio de la emergencia, la universidad ordenó la evacuación de los estudiantes que se encontraban en el campus mientras se adelantaban las labores de atención. Videos que circularon en redes sociales mostraron las instalaciones acordonadas y la presencia de unidades de emergencia y de policía realizando los procedimientos correspondientes.



Luto en la comunidad

Adicionalmente, la institución envió un correo interno informando la cancelación de las clases de pregrado y posgrado para el resto de la jornada. En ese mensaje se indicaba que las actividades académicas se retomarían con normalidad al día siguiente. No obstante, horas más tarde, la universidad actualizó su decisión a través del comunicado oficial.

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“La Universidad Sergio Arboleda declara luto en su Comunidad Académica y cancela sus clases de mañana, 21 de abril de 2026”, informó la institución, en señal de duelo por la muerte de la estudiante.

Asimismo, la universidad aseguró que pondrá a disposición de su comunidad. “Ante esta difícil situación, reiteramos que todos los canales de apoyo estarán dispuestos a brindar el acompañamiento que requieran los integrantes de nuestra Comunidad”, agregó.

Comunicado a la opinión pública - lunes 20 de abril de 2026 pic.twitter.com/oxdU4EjHM1 — Universidad Sergio Arboleda | #SergistaSiempre (@USergioArboleda) April 21, 2026

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“Desde esta casa de estudios, expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros, y elevamos nuestras plegarias para que el consuelo y sosiego los acompañen en este difícil momento”, señaló la institución.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída desde el sexto piso del edificio. Hasta el momento, no se han entregado conclusiones oficiales sobre las causas del hecho.

Mientras avanzan las indagaciones, el caso ha generado conmoción entre estudiantes, docentes y egresados de la Universidad Sergio Arboleda, quienes a través de redes sociales han expresado mensajes de condolencia y han manifestado su preocupación por lo ocurrido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co