Nueva estación de TransMilenio comenzará a operar en Bogotá: rutas y ubicación

A partir del próximo 25 de abril entrará en operación la estación Temporal Flores, una infraestructura que reemplazará temporalmente la estación actual ubicada en el mismo sector de la avenida Caracas. Esta medida se adopta como parte de las intervenciones necesarias de TransMilenio para avanzar en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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La nueva estación estará situada sobre la avenida Caracas, entre las calles 64 y 67. Su apertura coincidirá con el cierre de la estación existente, lo que permitirá liberar el espacio requerido para el desarrollo de las obras relacionadas con el sistema metro.

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La implementación de estas estaciones temporales hace parte de la estrategia de TransMilenio para "garantizar una alternativa eficiente y segura de transporte en este importante corredor de la ciudad", según indicó la empresa.



Las rutas disponibles en nueva estación Flores en Bogotá

De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, la estación Temporal Flores contará con dos vagones y permitirá la operación de 14 servicios troncales. Estos servicios facilitarán la conexión con diferentes puntos de la ciudad y garantizarán la continuidad del transporte para los usuarios que se movilizan por este corredor.



Esta infraestructura es la séptima estación temporal habilitada dentro del plan de contingencia diseñado mientras avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Según lo informado por la entidad, la estación tendrá conexión directa con varias troncales del sistema como Norte, Américas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Suba, Calle 80, NQS Sur y Caracas Centro.

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Para atender la demanda de pasajeros, la estación contará con servicios troncales identificados con los códigos 6, 8, B13, A52, F19, F61, H20, A61, D20, C19, G52 y H13. Estas rutas permitirán a los usuarios desplazarse hacia distintos portales del sistema, manteniendo la operación habitual dentro del corredor de la Caracas.

"Con la habilitación de la estación Temporal Flores seguimos asegurando la movilidad de los usuarios mientras avanzan las obras del Metro, una de las infraestructuras más relevantes para el futuro de Bogotá", aseguró Jaime Enrique Monroy, Subgerente de Operaciones de TransMilenio.



Recomendaciones para los usuarios de nueva estación de Flores

El corredor de la Caracas Centro, donde estará ubicada la estación Temporal Flores, es uno de los sectores con mayor flujo de pasajeros dentro del sistema. Por esta razón, las autoridades han priorizado la instalación de alternativas que permitan evitar interrupciones en el servicio y reducir el impacto en los desplazamientos diarios. La entidad hizo varias recomendaciones para los usuarios que utilizan el sistema:



Planear los viajes con anticipación para identificar rutas disponibles y posibles alternativas en caso de cambios operacionales.

Los usuarios pueden utilizar la aplicación oficial TransMi App, que permite consultar rutas, estaciones y novedades del sistema desde dispositivos móviles.

Con el objetivo de disminuir filas en los puntos físicos, los usuarios también pueden recargar la Tarjeta TuLlave de manera digital.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co