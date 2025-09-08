Vendedores informales en la Séptima habrían asesinado a otro por la disputa del espacio público

¿Las calles en el centro de Bogotá tienen dueño? Esa es la pregunta que se están haciendo las autoridades luego de conocer otra denuncia de un grupo de personas que afirma que vendedores de caña asesinaron a un vendedor de comidas rápidas por una disputa de territorio y que llevaba desde hace varios años.

David Rodríguez Vargas, de 23 años, tenía un puesto de venta informal sobre la carrera séptima con calle 12. Dice su familia que hace unos meses dos vendedores que trabajaban en esa misma zona lo agredieron por sacarlo de ese lugar.

La hermana de David contó en el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, que uno de sus hermanos y los señalados asesinos “ya tenían problemas hace 2 años, en el 2023. Ellos atacaron a mi hermano mayor en el año 2023, a finales del de noviembre. Le dieron literalmente para matarlo, pero no pudieron”.



Desde allí comenzó la rivalidad, pero fue el viernes pasado cuando, según testigos, dos vendedores informales lo atacaron por la espalda y cuando iba a comprar las salsas para su negocio.



"No fue una riña": hermana de la víctima

“Desgraciadamente este viernes 5 de septiembre se la cobraron con mi hermano menor, que no tenía nada que ver contra ellos. Ahí lo que pasó fue que ese día vieron a mi hermano solo. Es una mentira que mi hermano fue a buscar problema, que fue por una riña. No, eso no pasó. Mi hermano salió ese día a comprar unas cosas que le hacían falta al puesto de él y lo vieron solo en su bicicleta y lo que hicieron fue apuñalarlo por la espalda. Ahí arrancaron a correr y todavía siguen prófugos de la justicia.”, narró la hermana de David.

Los responsables escaparon y ahora la familia de la víctima espera que sean capturados porque también temen por su seguridad.

“Si alguien sabe alguna información de ellos, llamar a la policía, que ellos ya tienen orden de captura, porque no son las primeras personas a que les hacen daño y desgraciadamente ya se llevaron a mi hermano menor. Entonces, lo único que queremos es justicia para él”, puntualizó la hermana de la víctima.



Mujer fue atacada en la Séptima por disputa del espacio público

Este es el segundo caso que se conoce en ese mismo sector en los últimos días. En el primero, una joven vendedora, identificada como Leidy, fue atacada por dos mujeres en la cara.

Según su testimonio, ella ya había recibido amenazas luego de que decidiera dejar de vender su confitería mexicana solo por redes sociales y comenzara a ofrecerla directamente en la calle, sobre la carrera Séptima en Bogotá.

Denunció que “dos venezolanas, mamá e hija, me agreden. Los golpes fueron en el rostro con un vidrio. Según lo que yo escuché de la mamá de ella, pues querían desfigurarme”.

En el centro de Bogotá, solo sobre la carrera Séptima, se concentran más de 600 vendedores ambulantes que, por su falta de organización, se han convertido en un verdadero desafío urbano.

Finalmente, la familiar de David Rodríguez señaló que en las calles “cada día es más complicado, ya no se puede trabajar en la calle, ya uno no puede rebuscarse el diario en la calle porque es lo que realmente eso pasa”.

