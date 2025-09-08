Publicidad

Vendedores informales en la Séptima habrían asesinado a otro por la disputa del espacio público

Según testigos, dos vendedores informales atacaron a David Vargas por la espalda cuando él estaba comprando mercancía para su negocio.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:20 a. m.
Vendedores informales en la Séptima habrían asesinado a otro por la disputa del espacio público
David Rodríguez, víctima de homicidio en Bogotá -
Noticias Caracol