Granizo y fuertes lluvias cubren de blanco a Bogotá: usuarios en redes registran el hecho

Granizo y fuertes lluvias cubren de blanco a Bogotá: usuarios en redes registran el hecho

Este jueves 16 de octubre una granizada cubrió de blanco el norte de Bogotá. Usuarios en redes sociales compartieron fotografías y videos del fenómenos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 16 de oct, 2025
Así se ve la granizada en varios sectores el norte de Bogotá.
Redes sociales

