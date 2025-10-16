Pronóstico del clima para hoy jueves 16 de octubre: ¿siguen las fuertes lluvias en Colombia?

Publicidad
Después de las lluvias que se registraron en varias zonas del país en la madrugada de este jueves 16 de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes.
La entidad dio a conocer el informe con énfasis en las principales ciudades de Colombia, algunas de las cuales presentan riesgos por esta temporada de lluvias. "En las últimas horas se ha observado una disminución general de la nubosidad y de las precipitaciones en varias regiones del país, aunque en algunos departamentos las lluvias han persistido", se lee en el texto del Ideam.
Las precipitaciones más intensas se registraron en sectores del norte de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, oriente de Risaralda, Quindío, Cundinamarca, sur y occidente de Boyacá, Tolima, norte del Huila, Chocó, oriente del Valle del Cauca, norte del Cauca, occidente del Meta, Caquetá, oriente del Putumayo, Guaviare y Vaupés.
El Ideam informó que durante la mañana de este jueves 16 de octubre se prevé una disminución tanto de la nubosidad como de las precipitaciones en las regiones Amazónica, Caribe y Pacífica. Sin embargo, las zonas con mayor probabilidad de lluvias corresponden al centro de la región Andina, el occidente de la región Orinoquía y el occidente de la región Amazónica, así como áreas puntuales de las regiones Caribe, suroccidente de la Pacífica y centro de la Amazónica.
La entidad meteorológica aseguró que se esperan lluvias más intensas, algunas acompañadas de actividad eléctrica, en varias zonas de los departamentos del Huila, occidente del Meta, occidente del Caquetá y Putumayo, áreas puntuales del oriente del Caquetá, noroccidente de Nariño y centro-oriente del Magdalena. "En el mar Caribe colombiano se pronostica que se mantengan condiciones estables en su zona norte, con predominio de tiempo seco y escasa nubosidad (...) Hacia el suroccidente y el centro-sur del litoral, frente a los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, podrían presentarse lluvias acompañadas de nubosidad densa".
En el océano Pacífico colombiano se pronostica abundante nubosidad y precipitaciones, especialmente en las zonas norte y central, con posibilidad de descargas eléctricas en algunos sectores.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL