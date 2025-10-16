Pronóstico del clima para hoy jueves 16 de octubre: ¿siguen las fuertes lluvias en Colombia?

Después de las lluvias que se registraron en varias zonas del país en la madrugada de este jueves 16 de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La entidad dio a conocer el informe con énfasis en las principales ciudades de Colombia, algunas de las cuales presentan riesgos por esta temporada de lluvias. "En las últimas horas se ha observado una disminución general de la nubosidad y de las precipitaciones en varias regiones del país, aunque en algunos departamentos las lluvias han persistido", se lee en el texto del Ideam.

Las precipitaciones más intensas se registraron en sectores del norte de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, oriente de Risaralda, Quindío, Cundinamarca, sur y occidente de Boyacá, Tolima, norte del Huila, Chocó, oriente del Valle del Cauca, norte del Cauca, occidente del Meta, Caquetá, oriente del Putumayo, Guaviare y Vaupés.



Lea: Ideam pronostica fuertes lluvias en Colombia del 14 al 17 de octubre: alertas y ciudades afectadas



Pronóstico del clima para hoy jueves 16 de octubre

El Ideam informó que durante la mañana de este jueves 16 de octubre se prevé una disminución tanto de la nubosidad como de las precipitaciones en las regiones Amazónica, Caribe y Pacífica. Sin embargo, las zonas con mayor probabilidad de lluvias corresponden al centro de la región Andina, el occidente de la región Orinoquía y el occidente de la región Amazónica, así como áreas puntuales de las regiones Caribe, suroccidente de la Pacífica y centro de la Amazónica.

Publicidad

La entidad meteorológica aseguró que se esperan lluvias más intensas, algunas acompañadas de actividad eléctrica, en varias zonas de los departamentos del Huila, occidente del Meta, occidente del Caquetá y Putumayo, áreas puntuales del oriente del Caquetá, noroccidente de Nariño y centro-oriente del Magdalena. "En el mar Caribe colombiano se pronostica que se mantengan condiciones estables en su zona norte, con predominio de tiempo seco y escasa nubosidad (...) Hacia el suroccidente y el centro-sur del litoral, frente a los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, podrían presentarse lluvias acompañadas de nubosidad densa".



En el océano Pacífico colombiano se pronostica abundante nubosidad y precipitaciones, especialmente en las zonas norte y central, con posibilidad de descargas eléctricas en algunos sectores.

Lea: ¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá? Esto dice el Ideam



Pronóstico para hoy jueves 16 de octubre en ciudades principales

Bogotá : en la mañana se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descarta la probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en el sur de la ciudad. En la tarde se espera nubosidad variada con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá, Bosa, Chapinero y Ciudad Bolívar. Durante la noche se anticipan condiciones de nubosidad variable, con probabilidad de algunas lloviznas o lluvias leves al norte de la ciudad.

: en la mañana se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descarta la probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en el sur de la ciudad. En la tarde se espera nubosidad variada con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá, Bosa, Chapinero y Ciudad Bolívar. Durante la noche se anticipan condiciones de nubosidad variable, con probabilidad de algunas lloviznas o lluvias leves al norte de la ciudad. Barranquilla : se prevé cielo mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la mañana. Al finalizar la mañana y durante la tarde es probable que se presenten lluvias de variada intensidad, que podrían disminuir hacia la noche, dando paso a condiciones más secas.

: se prevé cielo mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la mañana. Al finalizar la mañana y durante la tarde es probable que se presenten lluvias de variada intensidad, que podrían disminuir hacia la noche, dando paso a condiciones más secas. Cartagena : se estima cielo mayormente nublado y un inicio de la jornada con probabilidad de lluvias. En la tarde y noche se espera que persista la nubosidad, con predominio de tiempo seco.

: se estima cielo mayormente nublado y un inicio de la jornada con probabilidad de lluvias. En la tarde y noche se espera que persista la nubosidad, con predominio de tiempo seco. Medellín : se pronostica cielo mayormente nublado, con inicio de la jornada bajo predominio de tiempo seco. En la tarde y noche podrían presentarse lluvias de variada intensidad y persistencia de la nubosidad.

: se pronostica cielo mayormente nublado, con inicio de la jornada bajo predominio de tiempo seco. En la tarde y noche podrían presentarse lluvias de variada intensidad y persistencia de la nubosidad. Tunja : se prevé cielo entre parcialmente a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte de la jornada. No se descarta la ocurrencia de lloviznas o lluvias ligeras en horas de la tarde.

: se prevé cielo entre parcialmente a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte de la jornada. No se descarta la ocurrencia de lloviznas o lluvias ligeras en horas de la tarde. Bucaramanga : se estima cielo mayormente nublado, con probables lluvias dispersas de variada intensidad durante toda la jornada; las más intensas podrían presentarse en horas de la tarde.

: se estima cielo mayormente nublado, con probables lluvias dispersas de variada intensidad durante toda la jornada; las más intensas podrían presentarse en horas de la tarde. Cali: se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias dispersas de variada intensidad durante toda la jornada; las más fuertes podrían presentarse en las primeras horas de la tarde. Lloviznas o lluvias ligeras en horas de la tarde.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL