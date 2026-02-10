Así puede ayudar a los damnificados por segundo frente frío en Córdoba: qué hacer si está en Bogotá

El segundo frente frío que atravesó Colombia el pasado fin de semana ha dejado un impacto profundo en Córdoba. Las inundaciones han afectado a miles de familias que enfrentan pérdidas materiales, daños en viviendas y ausencia de condiciones básicas de habitabilidad. Los reportes más recientes señalan que Córdoba es el epicentro de la emergencia y concentra el mayor número de damnificados en el territorio nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Según cifras del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, más de 50.061 familias resultaron afectadas por el paso del frente frío, con cinco víctimas mortales registradas en este departamento. Miles de familias lo han perdido todo, especialmente en zonas rurales como Martinica, donde cerca del 80% de las familias han abandonado sus viviendas por inundaciones prolongadas.



La magnitud de la emergencia exige acciones coordinadas de entidades humanitarias. La Cruz Roja Colombiana mantiene presencia operativa en Córdoba y ha activado planes de respuesta que incluyen entrega de ayudas, acompañamiento técnico, apoyo psicosocial e instalación de alojamientos temporales. Estas acciones requieren refuerzos logísticos y financieros. Por esa razón, la institución ha llamado a residentes de todo el país, incluido Bogotá, a sumarse al proceso de asistencia.



¿Cómo ayudar a los damnificados si está en Bogotá?

La Cruz Roja Colombiana activó la campaña “Con toda por los damnificados”, una iniciativa orientada a entregar insumos básicos y apoyar las zonas más golpeadas del país, con énfasis en Córdoba, donde numerosas comunidades han perdido viviendas, cultivos y medios de vida. Desde Bogotá, voluntarios trabajan en el alistamiento de kits alimentarios, kits de higiene, hamacas, toldillos y elementos de cocina que serán enviados a los municipios afectados.



Para participar desde Bogotá, el proceso es sencillo. Las donaciones económicas pueden realizarse a través de la página oficial de la Cruz Roja Colombiana o mediante consignaciones bancarias a cuentas habilitadas para emergencias. Si quiere hacerlo desde la página, puede ingresar al siguiente enlace: https://ayuda.cruzrojacolombiana.org/Con-toda-por-los-damnificados

🔴 Respuesta al temporal.

Desde el miércoles, hemos ofrecido atención humanitaria, apoyo emocional y refugio a + 200 personas en Córdoba.

👥120 personas @CruzRojaEsp movilizadas.

🏠Albergues en Vista Alegre y Alcolea.

Coordinación constante con @E112Andalucia y @ayuncordoba_es . pic.twitter.com/Xdx9no88Ji — Cruz Roja-Córdoba (@CruzRojaCordoba) February 9, 2026

Publicidad

La institución reiteró que cada aporte se utiliza para ampliar la capacidad de respuesta y garantizar que las ayudas lleguen a las familias que más lo necesitan. Las donaciones pueden hacerse de manera digital en su sitio web oficial, y también mediante transferencia a la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996904, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, destinada exclusivamente a la emergencia por lluvias.

La Cruz Roja advirtió que las necesidades en Córdoba seguirán en aumento mientras persistan las lluvias y los niveles del río Sinú permanezcan en alerta roja. La institución ha desplegado equipos especializados en agua y saneamiento, salud, apoyo psicosocial y evaluación de daños.

Publicidad

El impacto del frente frío también ha generado daños en medios de vida, lo que significa que muchas familias no podrán regresar a sus hogares en el corto plazo ni reactivar actividades productivas inmediatamente. Según la Cruz Roja, las comunidades requieren acompañamiento prolongado y entrega continua de alimentos y suministros esenciales para asegurar su supervivencia en condiciones seguras.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL