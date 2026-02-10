¿Por qué protesta sindicato de Migración Colombia? Advierten que debe llegar temprano al aeropuerto

La operación tortuga adelantada por miembros de la organización sindical Osemco, de empleados de Migración Colombia, ha generado en las últimas horas largas filas, demoras y en algunos casos pérdida de vuelos para centenares de viajeros que salen o que llegan de visita al país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con afectados, la espera llegó a prolongarse hasta por más de dos horas y media para ser recibido en una de las ventanillas de atención. No obstante, en la reunión que se adelantó entre los trabajadores, las directivas de Migración y el Ministerio de Trabajo no se consiguió llegar a acuerdos por lo que se esperan más retrasos en los principales aeropuertos internacionales del país, especialmente en El Dorado de Bogotá, que concentra el mayor número de viajeros.



Por su parte, Migración Colombia informó a los viajeros que, con el fin de evitar contratiempos ante los anuncios de operación reglamento, se ha dispuesto un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país. Como parte de esta estrategia, se reforzarán los filtros de control con cerca de 50 funcionarios de la entidad, con capacidad de respuesta operativa, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente a los usuarios.



Una de las maneras como puede agilizar su tránsito por Migración es gestionar su documentación gestionados a través del sistema Biomig. Asimismo, se recomienda a los pasajeros de vuelos internacionales presentarse en los aeropuertos con al menos cuatro horas de anticipación.

Publicidad

Además, la entidad reiteró su voluntad permanente de diálogo con los trabajadores y trabajadoras de la entidad, con el propósito de avanzar en acuerdos que contribuyan tanto al bienestar laboral como a la adecuada prestación del servicio migratorio.

En tanto, la aerolínea Avianca mostró su preocupación por las posibles afectaciones en los servicios migratorios para los viajeros. Debido a este escenario, la compañía hizo un llamado urgente a las partes involucradas para que busquen soluciones que permitan garantizar la continuidad del servicio migratorio y eviten contratiempos para los pasajeros.



¿Por qué protesta el sindicato?

De acuerdo con Yeison Mesa, presidente de Osemco, señaló que uno de los motivos por los cuales se inició este ‘plan tortuga’ es porque la entidad migratoria está “totalmente en la ruina”, “desfalcada por una mala administración” y añadió que es necesario que el Ministerio de Hacienda le dé recursos a Migración Colombia para que no se eliminen los servicios de seguridad en un organismo que es de seguridad nacional.

Publicidad

El dirigente sindical añadió que una de las peticiones es que los trabajadores tengan, al menos, “para el tinto”. Según Mesa, la protestas también se debe a que el Gobierno Nacional ha incumplido los acuerdos de diciembre de 2024, en el cual se establece una nivelación salarial y el rediseño de la entidad.

Durante la mañana de este martes la operación de migración en el aeropuerto no ha tenido congestiones, pero desde la entidad sugieren llegar con mucha anticipación con el objetivo de evitar inconvenientes. "Hasta el momento vemos todo normal, pero hay que avanzar para no tener dificultades", le dijo una pasajera a Noticias Caracol.

Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, reiteró que la entidad tiene un plan de contingencia en los principales aeropuertos del país, con el objetivo de no tener contratiempos. "La estrategia busca garantizar la continuidad del servicio, con una atención oportuna al usuario", detalló.

NOTICIAS CARACOL