Intensifican obras en Línea 1 del Metro de Bogotá: esto es lo que verán los ciudadanos en 2026

Desde la empresa Metro de Bogotá se informó que se intensificaron las obras de la línea 1 de este sistema de transporte, ubicada entre la calle Primera y el sector de Héroes, en la avenida Caracas. (Lea también: Así opera la estación temporal de TransMilenio en la Avenida Jiménez: ¿qué rutas paran ahí?)

De acuerdo con la empresa, la ejecución de la obra, con corte al 31 de enero de 2026, cuenta con un avance del 72,13%, “marcando un ritmo de construcción cada vez más acelerado y visible para la ciudadanía”.



¿Qué se verá en la línea 1 del metro de Bogotá?

En el centro de la ciudad, en el sector de la calle Primera, se trabaja en las estaciones Metro de la 11 a la 16 y sus edificios de acceso.

Se informó que, además de las vigas lanzadoras que conforman los vanos del viaducto a la altura de las calles 34, 57 y 64, “en los próximos días se realizará el montaje de una más, entre las calles 4 y 5, y en el segundo semestre dos lanzadoras más se sumarán a la construcción de la estructura del viaducto”.



Asimismo, en el cruce de la avenida Caracas con Jiménez se empezó a trabajar un paso a desnivel, y entre las calles 24 y 26 no solo se construye la estación 13 del metro, también avanzan en “un puente de dovelas sucesivas, que le dará continuidad al viaducto del Metro a la altura de la calle 26 y que se caracteriza por tener una luz central de 100 metros”, indicó el Distrito.



En el norte de Bogotá, entre la calle 72 y Los Héroes, se adelantan obras para la estación 16 Metro. Allí, “los trenes cambiarán de vía férrea para retornar al occidente de la ciudad, al patio taller de Bosa, complementando la transformación integral de este importante corredor vial y de transporte público para la ciudad”, precisa.

La Alcaldía de Bogotá también informó que se espera que para este 2026 entren en operación las estaciones BRT definitivas Tercer Milenio, Calle 19, Calle 39, Marly, Calle 63 y 72 de Transmilenio. (Lea también: Declaran desierta licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá: ¿qué pasará ahora?)

Las estaciones BRT (Bus Rapid Transit) cuentan con corredores exclusivos y estaciones de acceso rápido.

El Metro de Bogotá también informó que en los próximos días llegará al patio taller el sexto tren, el cual tendrá que hacer pruebas dinámicas como los que ya han arribado a la capital colombiana. El alcalde Carlos Fernando Galán había asegurado que para este 2026 “tienen que llegar todos los trenes, tienen que llegar 27 de aquí a octubre. Tenemos que lograr avanzar en cumplir ese hito de poner en operación en prueba el viaducto para que esos trenes rueden hasta la estación cuatro”. (Lea también: Así serán las nuevas fachadas de las estaciones del metro de Bogotá: aprobaron el diseño para las 16)

Ya a finales de diciembre de 2025, entró en funcionamiento la primera estación de Transmilenio articulada con la línea 1 del metro de Bogotá. Se trata de la que está ubicada en la calle 26, en el Centro Internacional.

