Congestión en aeropuerto El Dorado por plan tortuga que adelanta sindicato de Migración Colombia

Hay congestión en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por cuenta del plan tortuga que adelanta el sindicato de Migración Colombia, según dice, por incumplimientos en lo acordado en 2024.

Lo que comenzó como una jornada habitual de tránsito internacional se transformó rápidamente en una escena que ha afectado a cientos de viajeros que tienen vuelos internacionales.

La operación aérea de otros aeropuertos internacionales en el país también se ha visto afectada, como Antioquia y Cartagena, debido al plan tortuga que adelanta el sindicato de Migración Colombia, que denuncia incumplimientos en acuerdos pactados en 2024.



De los acuerdos “no hay absolutamente nada”

El núcleo de la disputa radica en las condiciones salariales y estructurales de la entidad, afirma Yeison Mesa, presidente del sindicato de Migración Colombia, quien explicó detalladamente los motivos que llevaron a los funcionarios a tomar esta medida de hecho.



"El 5 de diciembre de 2024 llegamos a un acuerdo con el Gobierno nacional, que decía que se tenían que cumplir una serie de situaciones frente a los trabajadores", señaló.



Entre los puntos clave de aquel pacto se encontraban la nivelación salarial, la reingeniería y el rediseño de la entidad. Mesa enfatizó que el acuerdo estipulaba la contratación de un estudio técnico para este rediseño durante el primer trimestre de 2025; sin embargo, según su denuncia, al iniciar 2026 no se ha avanzado de manera real.

El dirigente sindical fue enfático en su denuncia: "Presentó la entidad un estudio mediocre, mal hecho, sacado de inteligencia artificial de una página de Google donde no hay absolutamente nada".

Esta falta de resultados ha provocado que los trabajadores intensifiquen sus acciones, pasando de una protesta pacífica que duró más de un mes y que incluyó una carta directa al presidente Gustavo Petro, a la actual operación reglamento que hoy ralentiza los procesos migratorios.



Medidas de contingencia de Migración Colombia

Ante la inminencia del caos, la administración ha tenido que activar un plan especial de contingencia en los principales puestos de control del país, incluyendo Antioquia y Cartagena, además del aeropuerto El Dorado. El objetivo es claro: evitar que los viajeros sean los más afectados y garantizar la prestación del servicio.

Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, explicó que como parte de esta estrategia, la entidad ha reforzado los filtros de control con cerca de 50 funcionarios adicionales con capacidad operativa, priorizando las áreas de mayor flujo en inmigración.

Una de las herramientas clave para mitigar las largas filas es el sistema Biomig, un proceso tecnológico que permite agilizar el paso de los pasajeros que previamente se han enrolado.

La entidad ha hecho un llamado urgente a los usuarios para que utilicen estas herramientas tecnológicas y sigan recomendaciones estrictas para no perder sus vuelos. "Se hace un llamado a los viajeros a enrolarse previamente en el Biomig... y llegar con al menos 4 horas de anticipación a los vuelos internacionales", indica Arriero.

Asimismo, solicitó especial atención a la verificación de documentos de niños, niñas y adolescentes, asegurando que todos los permisos de salida estén en regla para evitar retrasos adicionales.



Impacto en las aerolíneas y el futuro de las negociaciones

Las aerolíneas ya sienten el impacto de este plan tortuga. Diversas aerolíneas han manifestado su preocupación ante la lentitud en los procesos de control. En particular, la aerolínea Avianca anunció que ofrecerá flexibilidad en las conexiones para los pasajeros afectados, permitiendo cambios de itinerario sin penalizaciones para quienes se vean perjudicados.

Para buscar una salida negociada, representantes del sindicato se encuentran actualmente reunidos con delegados del Ministerio del Trabajo. El objetivo de este encuentro es verificar el cumplimiento de los acuerdos de 2024 y encontrar un punto medio que permita normalizar la operación en los aeropuertos.

Mientras tanto, la entidad mantiene contacto permanente con la IATA y la Aeronáutica Civil a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (COFA) para coordinar las acciones necesarias.

La situación sigue en desarrollo y mientras las mesas de diálogo avanzan, la recomendación para los colombianos y extranjeros que planean salir o entrar al país es la misma: paciencia y mucha anticipación.

