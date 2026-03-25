¿Cómo votar para elegir el nombre de estaciones del Metro de Bogotá? Alcaldía habilitó estos canales

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanza en diferentes frentes y, en paralelo, la administración distrital habilitó un proceso para que la ciudadanía participe en la elección de los nombres de algunas estaciones. Este mecanismo busca vincular a los habitantes en la conformación de la identidad del sistema, integrando elementos propios del territorio dentro de la futura red de movilidad. Según la Alcaldía Mayor y la Empresa Metro de Bogotá (EMB), esta convocatoria se centra inicialmente en las estaciones 3, 4 y 10.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La EMB detalló que la Línea 1 contará con 16 estaciones, distribuidas a lo largo de seis localidades: Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe y Chapinero. De este total, ocho estaciones tendrán integración física directa con TransMilenio y dos más lo harán por proximidad. La estructura general del proyecto contempla también 28 edificios de acceso, los cuales se conectarán al viaducto mediante pasarelas. Estos edificios se construyen sobre predios de origen privado para no reducir el espacio público y permitir un ingreso lateral en la mayoría de los casos.



En cuanto al avance de obra, la Empresa Metro de Bogotá informó que el proyecto presenta un progreso global superior al 70%. La construcción civil de las estaciones supera el 30%, mientras que el viaducto continúa extendiéndose desde el patio taller en Bosa hasta el sector de Kennedy. En varios tramos ya se instalan canaletas, cableado, sistemas de alimentación, señalización y parte de la vía férrea. Estas labores son indispensables para que las pruebas ferroviarias inicien a mediados de 2026, según el cronograma oficial.



Publicidad

Alcaldía lanza campaña "Ponle nombre a la estación de tu barrio"

La EMB y la Alcaldía abrieron la campaña “Ponle nombre a la estación de tu barrio”, un proceso de participación que estará habilitado entre el 24 de marzo y el 24 de abril de 2026. Durante este periodo la ciudadanía podrá enviar propuestas para nombrar las estaciones mencionadas. La iniciativa pretende recoger referencias históricas, culturales, geográficas o sociales propias de los barrios y sectores donde se ubican las estaciones. El objetivo es que el sistema refleje la identidad colectiva de las comunidades y que el nombre de cada estación tenga relación directa con el entorno inmediato.



¿Cómo participar?

Para participar, la administración distrital habilitó dos canales principales. El primero consiste en enviar la propuesta por medio del WhatsApp oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, destinado a recibir sugerencias ciudadanas de manera directa. El segundo es a través del asistente virtual Chatico, disponible en el sitio web de Gobierno Abierto o en Bogota.gov.co. Para utilizarlo, la persona debe guardar el número habilitado y escribir desde su dispositivo móvil, o ingresar desde la plataforma digital donde se encuentra el botón del asistente. Ambos canales permitirán enviar un nombre para cada una de las estaciones, con la condición de hacerlo antes de la fecha límite.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL