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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Responsable de triple feminicidio en Bogotá será enviado a la cárcel: revelan detalles del crimen

Responsable de triple feminicidio en Bogotá será enviado a la cárcel: revelan detalles del crimen

El hombre asistió a la audiencia virtual desde el Hospital de Bosa después de haber sido capturado cuando intentó envenenarse.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Feminicida Bosa
Imágenes de Cristian Camilo Valencia
Fiscalía General de la Nación

Cristian Camilo Valencia Hurtado, presunto responsable por el feminicidio de tres mujeres, ocurrido en el sur de Bogotá. Los cuerpos de las tres mujeres fueron encontrados el pasado 24 de marzo dentro de una vivienda en la localidad de Bosa, barrio Atalayas.

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La audiencia de imputación de cargos inició este miércoles 25 de marzo. Valencia aceptó los cargos por feminicidio agravado. Sin embargo, la diligencia fue suspendida antes de que se le dictara medida de aseguramiento, por lo que el juzgado reanudó el proceso este jueves.

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La Fiscalía General de la Nación compiló el material probatorio que permitió que este hombre fuera judicializado, después que este atacara a las tres mujeres con arma cortopunzante. De acuerdo con la investigación, este agresor habría ingerido una sustancia tóxica para atentar contra su vida. Dicho intento fue frustrado, ya que en ese momento llegaron las autoridades.

Durante la audiencia, la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá reveló que las víctimas habrían sufrido un ciclo de violencia física, psicológica y verbal, según reveló la información obtenida por el ente acusador. Adicionalmente, Valencia hab´ria aprovechado el estado de indefensión de las tres mujeres para agredirlas.

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