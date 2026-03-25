Estos barrios de Bogotá se quedarán sin agua durante 24 horas, confirma el Acueducto

A través de un comunicado, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que atendió un daño imprevisto en la localidad de Suba; por tal razón, alrededor de 20 barrios se quedarán sin agua durante 24 horas. "Los sectores estarán abastecidos por carrotanques mientras finalizan los trabajos de reparación de la tubería", indicó la EAAB.

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Según el Acueducto de Bogotá, el daño se presentó en en una tubería de 24 pulgadas, denominada “Línea de conducción estación de bombeo Suba”, ubicada en la avenida calle 153 con carrera 58 (glorieta). "Ante esta situación, el equipo técnico de la EAAB debe ejecutar una intervenció inmediata en la red", agregó el Acueducto.



Zonas de Bogotá con suspensión en el servicio de agua

Calle 119 a 158 entre carreras 83 y 91

Calle 169 a 170 entre carreras 66 y 69

Calle 127 a 170 entre carreras 72 y 80

Calle 127 a 150 entre carreras 81 y 92

Sector salida calle 153 con Av. Boyacá: desde Calle 146F a 160 entre Av. Boyacá y carrera 75

Atención habitantes de Suba 📢🏙️

Informamos que se presentó un daño imprevisto en una tubería de agua potable en la Av. Calle 153 con carrera 58.



Por esta situación, se generará suspensión del servicio en los siguientes barrios:



Coquimbo, Provenza, Altos de Suba, Hunza, Los… pic.twitter.com/s0oV6GZbyv — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) March 25, 2026

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Barrios de Bogotá que se quedarán sin agua durante 24 horas

El Acueducto informó que se suspenderá el servicio en los barrios Coquimbo, Provenza, Altos de Suba, Hunza, Los Arrayanes. Suba pueblo, Provenza, Salamanca, Calatalud, Lindaraja, Tuna baja, La Palma, San Francisco, Qumram, Casablanca, Las Terrazas, Toberín, La Manuelita, Aguadita y Cami Suba, Alcaldía Local de Suba y Urbanización Casablanca. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aseguró que tendrá disponibles carrotanques, "los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116, dando prioridad en la atención al sector institucional como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones y comedores".

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL