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TransMilenio habló sobre video que muestra pelea entre vigilantes y usuarios que se habrían colado

En redes sociales se hizo viral un video donde aparecen varios guardias de seguridad peleando con algunos usuarios en la estación de TransMilenio Pradera. ¿Cuál fue la razón?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Pelea TransMilenio: video de pelea entre vigilantes y usuarios en Pradera
Pelea TransMilenio: video de pelea entre vigilantes y usuarios en Pradera -
Redes sociales

En redes sociales circulan varios videos que muestran una fuerte agresión entre guardias de seguridad y algunos usuarios en la estación de TransMilenio Pradera. Al parecer, la pelea tuvo lugar durante un operativo de control contra la evasión del pago del pasaje. Sobre los videos que se hicieron virales, la empresa de TransMilenio se pronunció.

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Video de pelea entre vigilantes y usuarios en estación de TransMilenio

Las imágenes muestran a varios guardias de seguridad, hombres y mujeres, golpeando con bolillos, puños y hasta patadas, a algunos usuarios de TransMilenio; algunos de ellos también respondieron con agresiones. En uno de los momentos del video, se observa a un joven con saco café y jean claro siendo rodeado por al menos tres vigilantes que lo agreden con puños y patadas, esto mientras varios testigos gritan.

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Algunas versiones apuntan a que el altercado inició luego de que dichos usuarios evadieron el pago del pasaje. En redes sociales un gran número de internautas comentó que hubo uso desmedido de fuerza por parte del personal de vigilancia de TransMilenio. Sin embargo, otros defendieron el accionar de los guardias de seguridad y afirmaron que los usuarios fueron los primeros en responder con violencia.

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TransMilenio emitió comunicado hablando sobre el video

La empresa de TransMilenio compartió un comunicado donde empezó diciendo que "rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y hacemos un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de hechos. Según las primeras versiones, las personas involucradas habrían ingresado evadiendo el pago del pasaje y reaccionaron de forma violenta cuando el personal de seguridad les hizo el llamado durante sus labores de control".

Agregó: "En lo corrido de 2026 se han registrado 77 eventos de agresión contra guardas, todos ocurridos durante jornadas de control de validación de pago por parte del personal de vigilancia. El Ente Gestor recuerda que el personal operativo en el Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de 4 millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá".

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Finalmente, la empresa de TransMilenio hizo un llamado de atención a todos los usuarios "a adoptar comportamientos que favorezcan una sana convivencia, a hacer un uso adecuado del Sistema y reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores".

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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