Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEO | Mujeres se fueron a los golpes en Transmilenio durante Navidad; bus estaba totalmente lleno

VIDEO | Mujeres se fueron a los golpes en Transmilenio durante Navidad; bus estaba totalmente lleno

En un articulado de Transmilenio, y frente a decenas de pasajeros que usaban el transporte público en plena Navidad, dos mujeres se fueron a los golpes tras una fuerte discusión. Así se vivió el penoso momento.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de dic, 2025
Pelea en Transmilenio
La pelea en Transmilenio se hizo frente a decenas de pasajeros. -
Foto: redes sociales

