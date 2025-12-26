VIDEO | Mujeres se fueron a los golpes en Transmilenio durante Navidad; bus estaba totalmente lleno

Un lamentable incidente de intolerancia se registró hace pocos días en el interior de un bus articulado de Transmilenio, en Bogotá. Lo que debía ser un trayecto rutinario terminó en un enfrentamiento físico entre dos mujeres quienes, tras una intensa disputa verbal por motivos que inicialmente resultaron inciertos, terminaron agrediéndose violentamente en plenas festividades decembrinas y ante la mirada atónita de decenas de usuarios. Gracias a diversos videos grabados y difundidos por los propios pasajeros a través de redes sociales, se han podido conocer los momentos exactos, tanto previos como posteriores, de este bochornoso altercado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hecho tuvo lugar en un bus que aparentemente se encontraba en su máxima capacidad, aunque no se ha precisado con exactitud la ruta ni la hora del suceso. En este entorno de hacinamiento, las dos mujeres iniciaron una fuerte discusión a gritos que, en cuestión de segundos, escaló hasta los ataques físicos frente a la mirada de todos los presentes. Mientras algunos ciudadanos intentaron intervenir para mediar y separar a las involucradas, otros asistentes se limitaron a observar, silbar, reír e incluso avivar la violencia, convirtiendo el transporte público en un improvisado ring de boxeo.

La tensión aumentó cuando un hombre, quien aparentemente acompañaba a una de las implicadas, decidió intervenir de manera agresiva, lo que estuvo a punto de exacerbar el conflicto y provocar una gresca de mayores proporciones. En un contraste casi surrealista, mientras la violencia se apoderaba del pasillo, otra pasajera que aparece en las grabaciones comenzó a gritar con ironía "¡Feliz Navidad!", intentando resaltar la contradicción entre el espíritu de paz de la época y la cruda escena de hostilidad que se desarrollaba en el vehículo.



Publicidad

El detonante y la crisis de cultura ciudadana

Durante el punto más álgido de la riña, ambas mujeres se tomaron del cabello durante varios minutos, protagonizando una escena vergonzosa que solo cesó cuando un grupo de pasajeros logró abrirse paso para separarlas definitivamente. Aunque no existe un reporte oficial sobre el origen de la disputa, testigos presenciales sugirieron en las plataformas digitales que, presuntamente, todo comenzó debido a un insulto dirigido al hijo de una de las involucradas.

Este incidente ha reabierto el debate sobre la cultura ciudadana y la convivencia en el sistema masivo de transporte de la capital. En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), las opiniones están divididas, pues los argumentos de internautas se orientan en torno a los siguientes factores:



Falta de civismo: Muchos internautas critican la falta de valores y la rapidez con la que los ciudadanos acuden a la violencia física.

Muchos internautas critican la falta de valores y la rapidez con la que los ciudadanos acuden a la violencia física. Estrés sistémico: Otros usuarios argumentan que estos brotes de ira son consecuencia directa del estrés crónico, el sobrecupo y las condiciones de movilidad que enfrentan los bogotanos diariamente.

Un llamado a la tolerancia

Este caso no es un hecho aislado, sino que se suma a una creciente lista de situaciones de intolerancia en Bogotá. La frecuencia con la que los usuarios de Transmilenio llegan a los golpes, ya sea en estaciones o dentro de los buses, enciende las alarmas de las autoridades y de la sociedad civil. Lo ocurrido deja en evidencia una preocupante realidad: en medio de la cotidianidad y la premura, el sistema de transporte se ha convertido en un escenario donde la salud mental y el respeto mutuo parecen quedar en un segundo plano.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL