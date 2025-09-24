Video | Salió de la cárcel tras 12 años y lo volvieron a capturar por intentar robar moto en Bogotá

En cámaras de seguridad quedó captado como un hombre, quien recientemente había salido de la cárcel, intentó hurtar una motocicleta que estaba parqueada cuando fue sorprendido por algunos ciudadanos y por la Policía Metropolitana de Bogotá, que lo volvió a capturar. Los hechos se presentaron en la carrera 10 con calle 22, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

El sujeto, en compañía de otra persona, descendió de un vehículo y posteriormente intentó hurtar mediante la modalidad de halado una motocicleta de una escuela de conducción de la zona. Al detener al delincuente, se le halló en su poder un elemento que utilizaba como llave maestra para romper el seguro de la motocicleta y así poder hurtarla.

Al hacer las verificaciones, se determinó que este capturado presenta antecedentes por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, hurto agravado y, en el mes de abril de este año, habría salido de la cárcel luego de cumplir una condena de más de 12 años. El presunto delincuente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen.



La Policía Metropolitana de Bogotá resaltó que, en lo corrido del 2025, se ha logrado una reducción de 23 % en el delito de hurto a comercio, con 961 casos menos en comparativo al año 2024; asimismo, se ha registrado la captura de más de 27.143 personas por diferentes delitos.

Policía incauta material de guerra en el sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá también informó este miércoles que en las últimas horas se logró captura de tres personas por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y porte de estupefacientes en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

En estas diligencias de allanamiento y registro en los barrios Juan Pablo II y Vista Hermosa, se incautaron un fusil AK47, un fusil M4, un revólver calibre 38, 619 cartuchos de diferentes calibres, 18.248 gramos de clorhidrato de cocaína, 8.000 cápsulas para dosificación de estupefacientes, 2 grameras y plantillas para encapsulado.

Los capturados en este operativo harían parte del Grupo Delincuencial Común Organizado BNB, con injerencia en esta localidad. Se determinó que el material de guerra incautado sería utilizado para la confrontación con otros grupos que se disputan el control por el tráfico y comercialización de estupefacientes. Asimismo, las viviendas allanadas serían utilizadas por los integrantes de este grupo delincuencial para el almacenamiento, dosificación y posterior distribución de estupefacientes. De igual manera, los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de autoridad competente.

