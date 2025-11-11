En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Muere menor de 15 años atropellada por taxista borracho en el sur de Bogotá
Muere menor de 15 años atropellada por taxista borracho en el sur de Bogotá

El secretario distrital de Salud de Bogotá confirmó que Karol Stepanía, menor de 15 años que había sido atropellada junto a otras 10 personas en la localidad de San Cristóbal, perdió la vida luego de haber estado tres días internada en un centro médico. Esto se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 11 de nov, 2025
