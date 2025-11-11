Muere menor de 15 años atropellada por taxista borracho en el sur de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá confirmó en la tarde de este martes 11 de noviembre la muerte de Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada tras haber sido atropellada por un taxista en estado de embriaguez en el sur de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales", escribió el funcionario.

El trágico incidente que provocó conmoción entre los habitantes de Bogotá aconteció el pasado sábado 8 de noviembre, cuando un taxi, conducido presuntamente por un hombre en alto estado de alicoramiento, arrolló a once personas, incluídos cuatro menores, en la localidad de San Cristóbal. El grave incidente dejó a dos infantes en crítico estado de salud. Estefanía llevaba varios días afrontando un grave pronóstico médico que la tenía debatiéndose entre la vida y la muerte, el hospital Santa Clara había dicho lo siguiente el pasado lunes 10 de noviembre:



"[Estefanía] se encuentra en el proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios de este tipo de condición médica".



¿Cómo sigue el otro menor arrollado por taxista borracho en Bogotá?

El otro menor que se encuentra en estado crítico es Martín, un niño de 7 años que también fue víctima de este imprudente acto. El menor, según el centro médico en el que se encuentra internado, “está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general”.



Una tercera niña de 12 años que también fue víctima del accidente de tránsito provocado por José Eduardo Chala se encuentra, según la institución médica, "en observación pediátrica con diagnóstico de un trauma craneoencefálico leve y trauma de tejidos blandos. Actualmente, con evolución satisfactoria".

Publicidad

Los familiares de la víctima fatal y los otros dos menores heridos se encuentra recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente, tal como lo ha dado a conocer el Distrito. "Reiteramos nuestro compromiso de garantizar una atención digna, humana y continua a todo el núcleo familiar. Desde el Distrito reiteramos el llamado a la ciudadanía al cumplimiento de las normas de tránsito para proteger a los usuarios viales más vulnerables y evitar hechos de este tipo", dieron a conocer las autoridades.



¿Qué se sabe del taxista señalado de haber atropellado a 11 personas mientras conducía en estado de embriaguez?

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un taxista de 56 años implicado en un grave accidente de tránsito y que fue imputado por el delito de lesiones personales. El suceso, cuya magnitud quedó registrada en videos difundidos por la propia institución, ocurrió cuando el vehículo de servicio público, de placas VDW 626, perdió el control mientras descendía por una vía.

Según el reporte oficial de la unidad policial a cargo del caso, el conductor arrolló a varios peatones y, posteriormente, impactó violentamente contra una vivienda. Este choque final resultó en que otras personas que se encontraban allí fueran aprisionadas. Pese a la gravedad del incidente, el taxista resultó ileso.

Publicidad

Inicialmente, las primeras hipótesis apuntaban a un posible exceso de velocidad. Sin embargo, en un desarrollo posterior del caso, la Policía detalló que la captura del hombre en flagrancia se produjo al constatar que se encontraba conduciendo en estado de embriaguez. Oficiales del CAI La Victoria confirmaron que el conductor registraba segundo grado de alcoholemia. Tras la verificación de los hechos, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía URI del sector de Molinos para continuar con el proceso judicial.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIA CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO