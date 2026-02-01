Video | Vecinos en Bogotá grabaron a hombre disparando desde la ventana de su casa: fue detenido

Las autoridades de Bogotá informaron la captura un hombre de 54 años, quien habría estado disparando desde a ventana de su casa. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado, específicamente en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá, en el noroccidente de la capital de Colombia.



De acuerdo con primeras versiones de las autoridades, la emergencia se atedió tras la llamada de miembros de la comunidad a la Policía. Las personas que llamaron indicaron que el ciudadano detenido estuvo disparando con una escopeta desde la ventana de su vivienda.

Tras la llegada de uniformados al lugar de los hechos, sorprendieron al capturado con un arma de fuego en las manos. Aunque el hombre de 54 años intentó escapar y esconderse dentro de su casa, la rápida acción de las autoridades permitió reducirlo y detenerlo.

“Al solicitarle el permiso correspondiente para la tenencia de armas de fuego, manifestó no contar con la documentación exigida por la ley”, dice el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá.



#Atención 🚨| Poniendo en peligro la vida de los ciudadanos, capturamos a un hombre que, desde la ventana de una residencia, realizaba disparos con una escopeta.



El oportuno aviso de la comunidad permitió detenerlo antes de su huida e incautarle dos armas de fuego y munición. pic.twitter.com/UWPPZPmzzc — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 1, 2026

El armamento que le incautaron a hombre que disparó desde su casa en Bogotá

Según las autoridades, durante el procedimiento de detención del hombre de 54 años, se logró la incautación de dos escopetas y 13 cartuchos. Este armamento incautado por la Policía quedó a disposición de la autoridad competente.

El delito que le imputarán al capturado será el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido. Por fortuna, no se reportaron personas heridas ni muertas en medio de los disparos que el detenido habría hecho.

