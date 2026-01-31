TransMilenio anuncia operación especial finalizado concierto homenaje a Yeison Jiménez: así será

En la noche de este sábado se llevará a cabo el concierto Mi promesa tour 2.0, en homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá. Para que los asistentes al evento puedan transitarse con tranquilidad y si tener que pagar altos costos de transporte, TransMilenio anunció que, una vez finalizado el show, desplegará una operación especial.



Horarios de TransMilenio no se extenderán por concierto homeaje a Yeison Jiménez

De acuerdo con información una fuente consultada por Noticias Caracol, los horarios de TransMilenio no se van a extender por cuenta del concierto, sino que habrá ciertas rutas que saldrán desde las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“TransMilenio inicia este año acompañando a la ciudadanía a sus eventos favoritos, esta vez para honrar el legado de Yeison Jiménez. Invitamos a los asistentes a llegar y salir del estadio a través de nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, dijo María Fernanda Ortiz, gerente de la empresa.

Primero, para llegar al concierto homenaje a Yeison Jiménez, las estaciones aledañas al estadio (Movistar Arena y Campín – UAN) ofrecen 13 servicios troncales (4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42).



En cuanto a rutas del SITP, TransMiZonal cuenta con 23 servicios con paraderos en la calle 63, con 7 rutas; calle 53, con 7 rutas; avenida NQS, con 7 rutas) y carrera 24, con 2 rutas, para llegar al estadio El Campín.



Las rutas que habilitará TransMilenio tras concierto homenaje a Yeison Jiménez

Al concluir el concierto, TransMilenio informó que se implementará una operación especial de salida, la cual incluye ocho servicios troncales que partirán desde las dos estaciones aledañas al recinto deportivo. Las rutas especiales estarán dirigidas hacia los siguientes portales: Portal de la 80, Portal Sur, Portal Usme, Portal 20 de Julio, Portal Suba, Portal Eldorado, Portal Norte y Portal Américas.



Si bien TransMilenio no extenderá los horarios del servicio por el concierto, sí informó que los despachos de las rutas en la operación especial se ajustarán según la demanda de los usuarios.

Publicidad

Finalmente, en cuanto al servicio del SITP, la empresa informó que este tendrá operación en su horario habitual.



Así será el concierto homenaje a Yeison Jiménez

El concierto Yeison Jiménez: el sueño del Aventurero, según sus organizadores, contará con destacados artistas invitados ya confirmados, mientras que el espectáculo principal estará a cargo de su banda, acompañada de una puesta en escena especial que el equipo de trabajo había adelantado previamente, “concebida como un homenaje a su legado artístico y a su público”.

Este concierto se tenía previsto para el 28 de marzo, pero se adelantó para el homenaje: “La nueva fecha definida para la realización del evento es el 31 de enero, manteniendo las mismas ubicaciones adquiridas inicialmente para el concierto programado el 28 de marzo. Las personas que adquirieron su boletería y que no puedan asistir o no deseen participar del evento en esta nueva fecha, podrán solicitar a TuBoleta la devolución del dinero pagado por sus boletas hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por el operador de boletería. En caso de no solicitar la devolución dentro de este plazo, se entenderá que el comprador acepta las nuevas condiciones del evento y confirma su asistencia.”, dijo la empresa organizadora.

Publicidad

Las puertas del estadio El Campín se abrirán a la 1:00 de la tarde para que los asistentes puedan llegar con tiempo. El primer artista se presentará a las 3:30 de la tarde. Los organizadores recomendaron llegar con tiempo para evitar afanes.

Entre los artistas invitados estarán la cantante mexicana Natalia Jiménez, el duo Pasabordo, el artista Andy Rivera, el cantautor Alex Campos, entre otros.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias