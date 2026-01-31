Caen 2 estadounidenses que pretendían realizar turismo con fines de explotación en Colombia

Migración Colombia inadmitió la entrada al país a dos ciudadanos estadounidenses tras activar los protocolos de cero tolerancia contra el turismo con fines de explotación sexual, luego de recibir una alerta internacional y corroborar comportamientos irregulares durante su ingreso al país.



La medida se adoptó después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitiera una alerta y el personal de la aerolínea en la que viajaban los estadounidenses reportara que ambos hombres habrían realizado grabaciones sin consentimiento a una menor de edad durante un vuelo procedente de Panamá. Estos indicios llevaron a que, una vez en territorio colombiano, oficiales de Migración realizaran entrevistas y verificaciones migratorias adicionales.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en el equipaje de mano de los extranjeros varios paquetes sellados que contenían lencería femenina. En la entrevista migratoria, ambos reconocieron que estos elementos serían utilizados con fines de explotación sexual, razón por la cual se les impuso la medida administrativa de inadmisión y se les negó el ingreso al país.

Migración Colombia indicó que estos procedimientos hacen parte del trabajo articulado con autoridades nacionales e internacionales para identificar viajeros que se presentan como turistas, pero que podrían tener fines ilícitos. En un comunicado, la entidad explicó que “las entrevistas migratorias y el trabajo articulado con otras autoridades y agencias homólogas son fundamentales para detectar viajeros que se presentan como turistas, pero que podrían tener fines de explotación sexual”.



La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, se refirió a lo sucedido y dijo que “en el Gobierno del Cambio hemos reforzado de manera especial todos los controles migratorios para proteger a los niños, niñas, adolescentes y mujeres, y para combatir el turismo con fines de explotación sexual. En Colombia no hay espacio para este tipo de prácticas”, afirmó.



De acuerdo con datos de la entidad, la política de control migratorio del Gobierno Nacional permitió la inadmisión de más de 100 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad estadounidenses, identificados como posibles "ofensores sexuales", gracias al cruce de información, alertas internacionales y el fortalecimiento de los controles en puntos de entrada al país.

