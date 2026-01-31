Avión aterrizó de emergencia en el aeropuerto El Dorado: ¿qué fue lo que pasó?

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que un avión aterrizó de emergencia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá este sábado 31 de enero.

Se trata del vuelo de Avianca AV161, con capacidad para 250 pasajeros, que registró una situación de emergencia, según las autoridades aeronáuticas que estaban reunidas en un puesto de mando unificado (PMU).



¿Por qué tuvo que regresar el vuelo al aeropuerto El Dorado?

La aeronave cubría la ruta Bogotá-Sao Paulo. Sin embargo, en la noche del sábado aterrizó en la capital del país para ser atendida por equipos especializados.

Según se ha informado, tuvo que retornar al aeropuerto El Dorado por una posible falla en uno de sus motores, de acuerdo con la Aeronáutica Civil. Por su parte, Avianca afirma que esta situación responde a una revisión preventiva.



Las autoridades aeroportuarias señalaron que el inconveniente no ha afectado la operación de El Dorado.



Noticia en desarrollo.